BUDGET DU QUÉBEC : LE SECTEUR PRIVÉ DEMANDE AU GOUVERNEMENT DE COLLABORER POUR UNE REFONDATION DU RÉSEAU DE LA SANTÉ

MONTRÉAL, le 22 févr. 2022 /CNW Telbec/ - À l'aube du dépôt du dernier budget du gouvernement avant les élections, le Conseil des entreprises privées en santé et mieux-être (CEPSEM) et leurs partenaires du Mouvement Innovation Santé 2.0 (MIS 2.0) demandent au gouvernement de François Legault de favoriser l'arrimage entre le réseau public et d'autres partenaires qui pensent autrement, qu'ils soient issus du milieu privé, à but non lucratif ou coopératif, afin d'améliorer les soins de santé des Québécois.

REFONDER LE RÉSEAU DE LA SANTÉ SUR DE NOUVELLES BASES

Maintenant plus que jamais, les membres du CEPSEM et leurs partenaires MIS 2.0 qui sont engagés auprès des patients, croient fermement à la pertinence de poursuivre ces partenariats et de les consolider au bénéfice des patients, qui sont au cœur de leurs actions. En cette année charnière, au sortir de la pandémie de la COVID-19, des gains tangibles d'efficacité découlant de synergies entre les secteurs privés et publics bénéficieraient grandement au développement économique du Québec dans le cadre de la refondation du secteur de la santé et des services sociaux.

« Les membres du CEPSEM et nos partenaires du Mouvement Innovation Santé 2.0 qui sont des entreprises, des établissements privés, des coopératives ou des organismes communautaires, croient en l'innovation pour améliorer les soins de santé des Québécois. Tout comme eux, nous sommes à la recherche de solutions porteuses pour la relance économique et la refondation du réseau de santé », affirme M. Luc Lepage, président-directeur général du Conseil des entreprises privées en santé et mieux-être.

COLLABORER DANS L'INTÉRÊT DU PATIENT

L'esprit de collaboration du CEPSEM et de ses partenaires, jumelé à leur expertise, leur capacité d'innover et leur volonté de contribuer à la refondation du réseau pour le Québec, fait en sorte qu'ils sont prêts et disponibles pour se mobiliser et offrir des solutions dans l'intérêt du patient.

« Nous lançons aux élus un appel à tous pour agir ensemble au nom de la mobilisation de nos secteurs respectifs. Il est temps de repenser de façon collaborative la stratégie public-privé du réseau de la santé, de mettre de l'avant l'innovation et l'appel de solutions et aussi d'adapter les politiques publiques aux besoins directs des patients. De plus, certains de nos membres étant des CHSLD privés non conventionnés, nous appuyons leurs dirigeants dans leur demande de respect de l'engagement du gouvernement de François Legault de conventionner tous les établissements. Il en va de l'équité des soins de longue durée pour toute personne hébergée dans notre province », s'exclame M. Luc Lepage, président-directeur général du Conseil des entreprises privées en santé et mieux-être.

Le mémoire prébudgétaire du CEPSEM peut être consulté en ligne ici.

À propos du CEPSEM

Le CEPSEM est un regroupement de chefs d'entreprise et d'OBNL œuvrant dans le secteur privé de la santé et du mieux-être. Ces organisations collaborent à part entière et sur une base quotidienne avec les établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) du Québec. De plus, ils sont dans une position privilégiée pour générer des idées innovatrices. Nos membres croient au rôle positif et complémentaire que devraient jouer les entreprises privées dans le bon fonctionnement d'un système de santé juste, accessible, performant et équitable.

