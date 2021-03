Budget du Québec - Le CIQ se réjouit des annonces en matière de reconnaissance des compétences des personnes immigrantes

MONTRÉAL, le 25 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) se réjouit des annonces contenues dans le budget du Québec déposé aujourd'hui par le ministre des Finances, monsieur Éric Girard. Ce dernier répond favorablement aux appels lancés par le CIQ qui demande depuis plusieurs années un réinvestissement visant à faciliter l'intégration des professionnels formés à l'étranger immigrant au Québec.

« Le gouvernement a enfin choisi d'agir afin de lever les principaux freins en matière de reconnaissance des compétences des personnes immigrantes. Nous saluons l'écoute des ministres Girard, McCann et Girault qui ont répondu favorablement aux propositions du Conseil » a expliqué madame Gyslaine Desrosiers, présidente du CIQ.

Par un investissement de 130 millions de dollars sur deux ans, le gouvernement prévoit mettre en place plusieurs mesures dont :

l'augmentation de l'offre de formation d'appoint et de stages pour les travailleurs étrangers temporaires exerçant une profession réglementée;

le soutien financier aux personnes immigrantes en démarche de reconnaissance des compétences;

l'exemption des droits de scolarité pour les professionnels formés à l'étranger qui doivent suivre une formation d'appoint pour répondre aux exigences des ordres professionnels québécois;

l'appui et l'accompagnement des ordres professionnels afin d'accélérer la reconnaissance des compétences.

Le CIQ recommande depuis plusieurs années de financer adéquatement la formation d'appoint pour les professionnels formés à l'étranger afin de l'accélérer. Ces mesures permettront de lutter contre les principales causes de décrochage ciblées par les personnes immigrantes : le lourd fardeau financier de la trajectoire et la difficile conciliation travail-étude-famille. Le CIQ est impatient de collaborer avec le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration pour le déploiement de ces annonces.

« C'est par des mesures comme celles annoncées aujourd'hui que nous pourrons faciliter une intégration professionnelle réussie pour un plus grand nombre de candidats. Une meilleure accessibilité à la formation d'appoint et aux stages accélérera le processus de mise à niveau menant ainsi à une intégration plus rapide en emploi », a conclu madame Desrosiers.

Le CIQ tient à rappeler qu'environ 2 personnes sur 3 entreprenant le processus de reconnaissance des acquis le complètent avec succès. En 2019-2020, les ordres professionnels ont délivré 3 101 permis de pratique à des professionnels formés hors du Québec. 34 % des candidats décrochent cependant du processus, un pourcentage qui devrait diminuer grâce aux annonces d'aujourd'hui.

Les propositions du CIQ sont disponibles sur son site Internet tout comme ses propositions déposées lors des consultations prébudgétaires 2021-2022 du ministère des Finances.

À propos du CIQ

Le Conseil interprofessionnel du Québec est le regroupement des 46 ordres professionnels qui comptent collectivement plus de 400 000 membres, dont 61 % sont des femmes, exerçant 55 professions réglementées. Il est la voix collective des ordres sur des dossiers d'intérêt commun et agit à titre d'organisme-conseil auprès du gouvernement.

