Budget du Québec : ÉEQ salue les investissements annoncés pour la modernisation de la collecte sélective

MONTRÉAL, le 23 mars 2022 /CNW Telbec/ - Éco Entreprises Québec (ÉEQ) salue la réaffirmation de l'engagement du gouvernement du Québec dans la mise en œuvre de la modernisation de la collecte sélective ainsi que de la consigne dans le budget 2022-2023. ÉEQ constate qu'une enveloppe transitoire de 18 millions de dollars a été prévue sur trois ans afin d'appuyer les nouvelles exigences en matière de traitement et de réduction des matières résiduelles à la source, tel que le développement de l'écoconception d'emballages.

« Avec la modernisation, les entreprises seront en mesure d'élaborer, de mettre en œuvre et de soutenir financièrement un système qui permet d'intégrer des standards de qualité tant attendus. Elle permettra d'assurer la traçabilité des matières ainsi qu'une reddition de comptes transparente, de même que d'innover et de positionner la collecte sélective comme un véritable levier économique » précise Maryse Vermette, présidente-directrice générale chez ÉEQ.

Soulignons que par ses actions au cours des dernières années, ÉEQ a été un acteur central d'appui aux mesures d'écoconception pour les entreprises mettant sur le marché des contenants, emballages et imprimés. ÉEQ continuera à soutenir ces entreprises dans ce sens. « Ce soutien financier tel qu'annoncé est un bon point de départ. ÉEQ reste plus que jamais un partenaire-clé pour le succès de la modernisation de la collecte sélective au Québec » conclut Mme Vermette.

