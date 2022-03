Budget du Québec : « Bienvenue au lancement de la campagne électorale de la CAQ », lance Manon Massé

QUÉBEC, le 22 mars 2022 /CNW Telbec/ - La porte-parole de Québec solidaire Manon Massé et la responsable solidaire en matière de Finances publiques, Ruba Ghazal, dénoncent le budget « irresponsable » de la Coalition Avenir Québec, qui pense davantage à sa réélection qu'à aider les Québécoises et les Québécois à traverser les crises.

« Bienvenue au lancement de la campagne électorale de la CAQ. Le Québec avait les moyens d'aller plus loin pour aider les gens, mais la CAQ a décidé d'en faire juste assez pour que ça flashe aux élections. La vérité, c'est que François Legault fait pleuvoir des chèques en espérant passer à la caisse le 3 octobre prochain », déplore la porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé.

Crise du coût de la vie : avantage aux plus riches

Alors qu'un nombre important de familles québécoises peinent à joindre les deux bouts, le gouvernement Legault refuse de geler temporairement les loyers et geler les tarifs d'Hydro-Québec sous prétexte que les plus riches seraient avantagés.

Pour Manon Massé, en donnant le même montant à des ménages gagnant près de 200 000$ qu'aux familles ordinaires qui peinent à payer le loyer et l'épicerie, « la CAQ nous fait croire que les plus riches vivent l'inflation comme le monde ordinaire. Ce n'est pas vrai. Est-ce que c'est l'intérêt de la majorité des Québécoises et des Québécois qui prime, ou l'intérêt de la CAQ ? »

Échec climatique en vue

Québec solidaire déplore le recul de la part de financement des infrastructures du transport collectif, l'absence de nouvelles mesures en efficacité énergétique ainsi que le manque de soutien aux sociétés de transport, faisant planer la menace de diminutions de service.

« Pour un quatrième budget consécutif, la lutte aux changements climatiques continue d'être une note de bas de page pour la CAQ. On est gelés au même point qu'à leur arrivée au pouvoir : à zéro ! Le gouvernement Legault fonce tête première avec des solutions qui ont déjà échoué », déplore Manon Massé.

Santé : où est la refondation ?

Ce budget aurait dû envoyer un message clair : la « refondation » du réseau de la santé promise par le ministre Dubé passe par une reconstruction de notre système de santé public. Pour la porte-parole de Québec solidaire, le budget n'est pas à la hauteur des slogans.

« Ce budget prouve une chose : le privé siphonne déjà trop d'argent à l'État québécois. Depuis maintenant plusieurs années, la CAQ promet d'éliminer le temps supplémentaire obligatoire des soignantes et garantir des ratios sécuritaires aux infirmières qui portent notre système public à bout de bras. Encore une fois, ils ne s'en donnent pas les moyens », affirme Mme Massé.

Les locataires et les premiers acheteurs laissés à eux-mêmes

« Ce matin, le premier ministre aurait dû laisser tomber les espadrilles et chausser ses bottes de shérif pour mettre de l'ordre dans le Far West de l'immobilier. Le budget de la CAQ ne donne aucun espoir aux jeunes familles prises dans la bulle immobilière et les abandonne à la surenchère » affirme Ruba Ghazal.

En outre, Mme Ghazal s'inquiète de la démission du gouvernement Legault en matière de logement. « Ce qu'on redoutait est en train d'arriver. AccèsLogis est complètement abandonné. La CAQ est en train de privatiser l'aide au logement alors que le privé échoue déjà à construire des logements à la portée des portefeuilles des familles ordinaires ! Après trois ans et demi à nier la crise du logement, les millions de locataires du Québec sont loin de voir la lumière au bout du tunnel. »

