BUDGET DU QUÉBEC 2026-2027 - Une avancée importante pour renforcer le rôle des pharmacies communautaires dans la première ligne de soins

MONTRÉAL, le 20 mars 2026 /CNW/ - À la suite du dépôt hier du budget du Québec 2026-2027, l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) accueille positivement la volonté du gouvernement de financer les services de première ligne en pharmacie, tout en soulignant l'importance de se pencher sur certains enjeux pour assurer la pleine contribution du réseau des pharmacies communautaires.

Pour la première fois, un budget du Québec reconnaît le travail des pharmaciens en prévoyant des investissements dédiés aux services pharmaceutiques, avec une enveloppe de 90 M$ sur cinq ans visant à offrir davantage de services à la population par les pharmaciens. Cette enveloppe est entre autres liée à l'élargissement du rôle des pharmaciens prévu par le projet de loi 67. L'AQPP y voit donc un signal important quant à la reconnaissance du rôle croissant des pharmacies dans l'accès aux soins.

« Le fait que le gouvernement reconnaisse concrètement la contribution des pharmaciens à la première ligne de soins est un signal important. Maintenant, il faudra s'assurer que ces sommes se traduisent rapidement en services accessibles pour les patients », affirme Benoit Morin, président de l'AQPP.

Au cours des derniers mois, l'AQPP avait insisté sur la nécessité de mieux soutenir le réseau afin de lui permettre d'assumer les responsabilités accrues liées à l'élargissement du champ de pratique. L'annonce d'hier va dans le sens de nos demandes, mais d'autres conditions de succès devront être réunies pour en maximiser les retombées.

Un enjeu de main-d'œuvre qui demeure préoccupant

Malgré cette avancée, la rareté de main-d'œuvre demeure un obstacle à la capacité des pharmacies de déployer pleinement leur offre de services. Dans plusieurs régions, les équipes sont déjà sous pression, ce qui limite la possibilité d'élargir l'accès aux soins.

« Investir dans les services, c'est essentiel. Mais encore faut-il avoir les ressources humaines pour les offrir. Sans mesures concrètes pour soutenir la main-d'œuvre, le déploiement des nouveaux services risque de se faire plus lentement que souhaité », souligne M. Morin.

L'AQPP rappelle que pour assurer la réussite des objectifs gouvernementaux en première ligne, les pharmacies auront besoin d'investissements pour optimiser leurs opérations (ex. par l'intégration des technologies, l'automatisation, l'aménagement d'espaces de consultation). L'augmentation des cohortes d'étudiants en pharmacie et la capacité d'attirer des employés (pharmaciens et personnel technique) dans le domaine devront également faire partie des moyens pour assurer la réussite des objectifs gouvernementaux en première ligne.

Des conditions à réunir pour réussir la transformation

Au-delà des sommes annoncées, la réussite de la transformation du rôle des pharmaciens reposera également sur la mise en place d'un cadre prévisible, incluant une rémunération adéquate des activités cliniques, des investissements en infrastructures et une meilleure intégration des pharmacies dans les trajectoires de soins.

Les pharmaciens ont démontré au cours des dernières années leur capacité à contribuer concrètement à l'accès aux soins, notamment en réduisant la pression sur les urgences et les cliniques médicales. L'AQPP estime que les choix budgétaires devront continuer d'évoluer dans le bon sens pour soutenir pleinement ce rôle.

Par ailleurs, l'Association souligne que le budget d'hier prévoit des investissements qui visent à accélérer l'inscription de nouveaux médicaments, mais ne prévoyait toujours pas de mesures concrètes pour corriger les distorsions persistantes dans la distribution des médicaments de spécialité. Cette situation limite l'accès équitable à ces médicaments pour les patients et prive plusieurs pharmacies de revenus essentiels à leur viabilité, particulièrement en région.

Un appel à poursuivre les efforts

L'AQPP réitère que le réseau des pharmacies communautaires constitue un levier incontournable pour améliorer l'accès à la première ligne de soins. L'organisation appelle le gouvernement à poursuivre sur la lancée du budget 2026-2027 pour assurer le plein déploiement du potentiel des pharmaciens.

« Les pharmaciens sont prêts à en faire davantage pour les patients si on leur en donne les moyens. Le budget d'hier envoie un signal fort encourageant pour nos membres. Il faudra maintenant bâtir sur cette base pour s'assurer que les conditions sont réunies afin de livrer des résultats concrets pour la population », conclut Benoit Morin.

À propos de l'AQPP

L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) représente plus de 2 000 pharmaciens propriétaires et près de 1 900 pharmacies au Québec. Présentes dans toutes les régions, les pharmacies communautaires constituent un pilier essentiel de l'accès aux soins de première ligne et un acteur économique important au Québec.

SOURCE Association québécoise des pharmaciens propriétaires

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