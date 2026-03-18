Budget du Québec 2026-2027 : sobre et sans goût pour les PME

MONTRÉAL, le 18 mars 2026 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) réagit au budget du Québec déposé aujourd'hui par le ministre des Finances, Eric Girard. Verdict : un budget qui porte bien son nom, sobre, sans mesures fortes pour soutenir les PME, qui ne touche pas les fondamentaux qui freinent leur croissance et l'augmentation de leur productivité.

En effet, l'année 2025 a été compliqué pour de nombreuses PME. Entre la guerre tarifaire, la pression sur les coûts et la diminution de la demande, leur indice de confiance a reculé à 47,7, le deuxième pire résultat en 16 ans, selon notre baromètre des affaires. Rappelons que l'économie roule à plein régime lorsqu'il atteint 65.

Le budget comprend de bons objectifs, comme d'aider les entreprises dans le contexte économique instable et d'améliorer la productivité. Le ministre des Finances mentionne dans son discours qu'il souhaite: « miser sur un environnement d'affaires compétitif, caractérisé par un cadre réglementaire simple et stable, du capital d'investissement accessible, une fiscalité concurrentielle ». Pourtant ce budget maintient :

L'absence de mesures ambitieuses pour réduire le fardeau fiscal des petites entreprises, le pire au Canada.

La taxe carbone, unique au pays.

Aucun allègement administratif supplémentaire, malgré les demandes répétées des entrepreneurs.

Un interventionnisme économique qui choisit les gagnants.

« Si le gouvernement souhaite prioriser l'appui des entreprises, en particulier des PME, il doit s'attaquer à son régime fiscal injuste et à son système réglementaire et administrative handicapant. Ce budget est encore une occasion manquée. », déclare François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

La FCEI souligne certaines mesures, mais reste sur sa faim

Le budget comprend 410 M$ sur cinq ans pour stimuler la réalisation de projets d'investissement, dont 270 M$ pour augmenter le Fonds du développement économique et 105 M$ pour le programme ESSOR. Ces sommes seront utiles pour certains projets d'entreprises soutenues, mais elles ne touchent pas l'ensemble des PME. De plus, la FCEI est forcée de constater que le gouvernement choisit les gagnants et les perdants, notamment en ne soutenant que les projets qu'il estime « prioritaires » ou « à fort potentiel ».

La FCEI note les investissements de 580 M$ sur cinq ans pour les PME. Ces sommes destinées principalement à appuyer l'industrie forestière qui en a grandement besoin, à accélérer le développement du secteur touristique et à appuyer les régions sont de bonnes nouvelles. Il reste que pour réellement aider les PME qui sont la colonne vertébrale des régions, ce sont de minces investissements.

La FCEI accueille également positivement la création de 5000 places de garderies subventionnées.

La FCEI se réjouie de la révision du déficit, parce qu'un déficit d'aujourd'hui peut être une augmentation de taxes pour demain. Elle salue la volonté du retour à l'équilibre budgétaire et la réduction de la dette publique. Pour y arriver, des mesures économiques misant sur les PME sont de mises, mais elles sont absentes de ce budget.

La présidente du Conseil du trésor confirme son engagement à réduire son effectif de 5000 ETC d'ici le 31 mars 2025, ce qui rejoint la demande des PME d'améliorer l'efficacité de l'État.

« Effectivement, c'est un budget sobre, sans saveur et sans couleur pour les PME. D'ailleurs, dans notre sondage prébudgétaire, 9 dirigeants de PME sur 10 déclaraient ne s'attendre à rien du budget et une proportion similaire mentionnait que le gouvernement ne comprenait pas comment les aider à augmenter leur productivité. Il faut croire que le ministre n'a pas voulu les contredire », conclut M. Vincent.

La FCEI poursuivra son analyse détaillée du budget et continuera de défendre des mesures concrètes pour assurer la relance et la croissance des petites et moyennes entreprises du Québec.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 100 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions et 22 000 au Québec. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (Montreal)

Renseignements : Maud Larivière, conseillère principale aux relations publiques, FCEI, Cell. : 514 817-0228, [email protected]