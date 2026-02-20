Budget du Québec 2026-2027 : La FCEI presse le gouvernement du Québec de placer les PME au cœur de ses priorités

MONTRÉAL, le 20 févr. 2026 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) dévoile aujourd'hui son mémoire prébudgétaire et appelle le gouvernement du Québec à accélérer son virage économique priorisant les petites et moyennes entreprises, qui sont le moteur de l'économie québécoise. Dans un contexte préélectoral et marqué par une forte incertitude économique, la FCEI juge essentiel que le prochain budget apporte des gestes concrets pour améliorer la productivité, alléger les coûts et renforcer la compétitivité des PME.

« L'année 2025 a mis en lumière une conjoncture fragile pour les PME: baisse de la demande, pénurie de main‑d'œuvre, pressions sur les coûts et recul de l'indice de confiance des entrepreneurs, tout cela dans un contexte de grande incertitude économique causée par notre voisin du Sud. Cette situation a entraîné un ralentissement de l'investissement, un affaiblissement des marges et un déclin du dynamisme entrepreneurial. Or, ce sont les PME qui dynamisent l'économie de nos régions et qui emploient plus de 2,3 millions de travailleurs », commente François Vincent, vice‑président pour le Québec à la FCEI.

Selon les sondages de la FCEI, une écrasante majorité de propriétaires de PME envoient un message direct et fort au gouvernement: 89 % d'entre eux estiment que Québec ne saisit pas les réalités opérationnelles, fiscales et réglementaires auxquelles ils font face et 91 % ne croient pas que le gouvernement comprend ce dont les PME ont besoin pour améliorer leur productivité. Pourtant, 75 % des Québécois sont d'avis que l'avenir de l'économie de la province passe d'abord par la santé des PME.

« Les entrepreneurs tirent la sonnette d'alarme. Le Québec ne peut plus agir sans penser aux impacts de ses politiques publiques sur les PME. Si rien ne change, le retard de productivité continuera de s'élargir, au détriment des travailleurs, des régions et de la croissance économique. Le prochain budget doit être ambitieux, courageux et, surtout, pro‑PME », affirme Vincent Pâquet, analyste principal à la FCEI et auteur du mémoire.

Fiscalité, productivité et paperasserie doivent être au menu

La FCEI met de l'avant plusieurs enjeux urgents: un fardeau fiscal parmi les plus lourds en Amérique du Nord, qui pénalise les petites entreprises, des taxes sur la masse salariale nettement plus élevées qu'ailleurs, un écosystème d'innovation fragmenté et une paperasserie qui fait perdre aux PME québécoises 32 jours par an. Par ailleurs, des règles uniques au Québec, notamment la Loi sur les décrets de convention collective (LDCC), continuent de nuire à la productivité des entreprises, particulièrement dans les secteurs saisonniers ou en région.

« Les décisions prises dans les prochains mois auront un impact durable sur la vitalité économique des régions, la compétitivité du Québec et la capacité des entreprises à prospérer dans un environnement mondial instable. Il est urgent pour le gouvernement de stimuler la productivité. La première étape, c'est d'arrêter d'entraver celle des entrepreneurs. Il faut prendre un virage économique majeur : alléger la fiscalité des petites entreprises, moderniser la réglementation, soutenir l'automatisation et l'innovation, faciliter le transfert d'entreprises et assurer un État plus efficace et moins coûteux. Voilà les vrais leviers pour permettre au Québec de rattraper son retard et bâtir un avenir meilleur. », conclut M. Vincent.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 100 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions et 22 000 au Québec. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (Montreal)

Renseignements : Maud Larivière, conseillère principale aux relations publiques, FCEI, Cell. : 514 817-0228, [email protected]