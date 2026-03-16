BUDGET DU QUÉBEC 2026-2027 - AVIS MÉDIAS - Véronique Proulx, PDG de la FCCQ assistera au huis clos budgétaire des médias le 18 mars 2026

MONTRÉAL, le 16 mars 2026 /CNW/ - Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), sera sur place lors du huis clos des médias le 18 mars. Elle sera disponible pour commenter et accorder des entrevues individuelles. La FCCQ réagira par communiqué à la suite du dévoilement du budget du gouvernement du Québec.

Le 19 février 2026, la FCCQ a déposé ses attentes budgétaires au ministre des Finances, Éric Girard. Lire le mémoire budgétaire 2026-2027 de la FCCQ.

Quoi

Véronique Proulx, assistera au dévoilement du budget du Québec 2026-2027 et sera disponible pour s'entretenir avec les médias dans le huis clos médiatique.

Quand

Le 18 mars 2026, de 9 h 00 à 16 h 00.

Où

En personne dans le huis clos des médias, au Centre des congrès de Québec.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son regroupement de 120 chambres de commerce et près de 1000 entreprises membres, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des chambres de commerce du Québec

Renseignements : Pour demandes dans le huis clos des médias, Mathieu Lavigne, Vice-président, Affaires publiques et économiques, Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), Cellulaire : 418 951-5196, [email protected]; Pour demandes médias, Maxime Bordeleau, TACT, Cellulaire : 819 698-3105, [email protected]