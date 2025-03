Budget du Québec 2025-2026 - L'UMQ déplore un désengagement massif du gouvernement dans les infrastructures municipales

QUÉBEC, le 25 mars 2025 /CNW/ - C'est dans un contexte d'incertitude économique et de guerre tarifaire que le gouvernement a procédé au dépôt du budget du Québec 2025-2026 qui présente un déficit budgétaire sans précédent de 13, 6 milliards de dollars.

L'Union des municipalités du Québec (UMQ) reconnait les efforts déployés pour mieux outiller le Québec à faire face aux défis actuels en misant notamment sur la capacité d'innover des entreprises et sur le développement économique régional. Certaines mesures du présent budget répondent à des enjeux exprimés par le milieu municipal :

94,7 millions de dollars sur trois ans pour soutenir le secteur forestier.

250 M$ en 2026-2027 aux municipalités pour l'entretien et l'amélioration du réseau routier local.

228 millions de dollars sur trois ans pour le maintien du parc d'habitation à loyer modique et 175 millions de dollars sur cinq ans pour rehausser le soutien à l'hébergement des personnes vulnérables.

119,6 millions de dollars sur cinq ans pour mettre en place la Stratégie québécoise de lutte contre la criminalité.

L'UMQ souligne des investissements de 300 M$ sur six ans pour développer et maintenir les infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Par contre, vu la demande élevée, ces sommes auraient dû être disponibles dès cette année plutôt qu'à partir de 2027.

L'UMQ exprime sa grande préoccupation quant au désengagement marqué depuis quelques années du gouvernement du Québec concernant le financement des infrastructures municipales dans le cadre du Plan québécois des infrastructures (PQI). La part réservée aux infrastructures municipales est de 4,3%, soit 7 G$ sur un total de 164 G$, une baisse de plus de 7% par rapport à 2021. À l'heure actuelle, le déficit de maintien d'actifs des infrastructures municipales d'eau se chiffre à 45 G$. Cela ne tient pas compte des coûts pour prolonger les canalisations, pour accroître la capacité de nos infrastructures ou pour les adapter aux changements climatiques.

« Alors que les municipalités gèrent plus de 60% des infrastructures publiques du Québec, nous exprimons notre grande préoccupation face au désengagement du gouvernement du Québec dans le financement des infrastructures critiques pour répondre à la crise du logement. Dans le contexte actuel d'incertitude économique, une diminution de l'engagement vient accentuer l'iniquité fiscale entre le gouvernement du Québec et les municipalités qui n'ont pas les moyens de faire face, seules, à ces immenses défis financiers » a mentionné le président de l'Union des municipalités du Québec et maire de Varennes, monsieur Martin Damphousse.

L'UMQ constate avec étonnement l'abolition du crédit d'impôt pour les contributions à un parti politique municipal à partir du 1er janvier 2026. Ce changement pourrait être représenter une contrainte supplémentaire à l'implication politique sur la scène municipale.

Finalement, dans le contexte actuel d'incertitude économique et politique, un partenariat solide entre les municipalités et le gouvernement du Québec est nécessaire pour assurer la vitalité de nos régions et le bien-être de la population. Les municipalités sont des actrices incontournables du développement économique, social et environnemental et sont en action pour une économie forte, diversifiée et résiliente dans l'ensemble des régions du Québec.

