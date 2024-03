Budget du Québec 2024-2025 - POUR LES CÉGEPS, DES MESURES INSUFFISANTES FACE AUX GRANDS CHANGEMENTS DÉMOGRAPHIQUES, TECHNOLOGIQUES ET ÉCOLOGIQUES

MONTRÉAL, le 12 mars 2024 /CNW/ - La Fédération des cégeps s'étonne que dans son budget 2024-2025, le gouvernement du Québec n'octroie pas aux cégeps les fonds suffisants pour atteindre les cibles qu'il s'est lui-même fixées. En effet, le nouveau plan stratégique du ministère de l'Enseignement supérieur (MES) comporte des objectifs ambitieux que poursuivent également les cégeps et la Fédération, comme en témoignent diverses demandes formulées dans son mémoire prébudgétaire déposé le 11 janvier dernier. La Fédération rappelle qu'elle souhaitait obtenir des fonds pour permettre aux cégeps d'investir pour la réussite et la santé mentale des jeunes. Ces mesures visaient également à soutenir la formation des travailleuses et des travailleurs dans des professions en déficit, favoriser l'accès au logement étudiant, valoriser les données sur la réussite et l'intelligence numérique, renforcer la maîtrise du français, agir pour atteindre la carbo neutralité dans les cégeps, ou encore, offrir un environnement d'apprentissage adéquat aux étudiantes et aux étudiants. La Fédération précise que le budget déposé aujourd'hui par le gouvernement comprend une hausse des crédits de 2,98 %. Les crédits nécessaires qui serviront essentiellement à assumer les augmentations salariales récemment négociées par le gouvernement et l'évolution des coûts de système découlant de l'inflation sont aussi couverts.

« Face à d'importants bouleversements démographiques, technologiques et écologiques, il est regrettable de constater que les investissements gouvernementaux en faveur de la réussite et de la santé mentale diminuent, alors que les besoins urgents croissent. Il est essentiel de maintenir nos efforts si les objectifs exprimés dans le plan stratégique du MES sont sérieux. L'ensemble de nos demandes s'élevait à 135 M$, somme à laquelle nous ajoutions une requête pour une augmentation significative des fonds alloués aux cégeps dans le cadre du Plan québécois des infrastructures (PQI). Ces demandes, loin d'être démesurées compte tenu du fait qu'elles concernent 48 collèges publics et près de 200 000 étudiantes et étudiants, avaient entre autres pour but de soutenir les cégeps dans leur travail acharné pour contrer les défis liés au recrutement de la main-d'œuvre au Québec, un problème qui touche environ 60 % des entreprises », souligne Bernard Tremblay, président-directeur général de la Fédération des cégeps.

Du renfort pour le logement étudiant

Dans le budget déposé aujourd'hui, 112 M$ sont prévus pour contrer la pénurie de logements étudiants, un enjeu qui a fait couler beaucoup d'encre dans les derniers mois. Ces investissements, que la Fédération accueille avec soulagement, faciliteront l'accès aux études supérieures et permettront aux personnes étudiantes de trouver du logement abordable près des cégeps. Plus de résidences et un maintien des infrastructures existantes favoriseront une meilleure mobilité étudiante sur le territoire, contribuant ainsi à la réussite et à la persévérance de la population étudiante.

Des fonds insuffisants pour la réussite et la santé mentale

Le budget présenté démontre une compréhension inadéquate de plusieurs enjeux d'importance. La Fédération des cégeps rappelle qu'elle partage la vision exposée par le MES dans ses plans d'action pour la réussite en enseignement supérieur (PARES) et sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur (PASME). Par exemple, dans ces plans, le ministère vise, entre autres, une augmentation du taux de participation aux études supérieures des 17-34 ans d'ici 2026-2027 et un accroissement du niveau de scolarité des 25 à 64 ans détenant un diplôme d'études collégiales ou universitaires d'ici 2026-2027. Cependant, pour y arriver, le gouvernement se devait de maintenir les montants accordés en 2022-2023. Ils constituent un seuil minimal pour soutenir la réussite scolaire et l'accès aux services de santé mentale, en particulier pour les personnes étudiantes ayant des besoins particuliers. De plus, il est primordial que ces fonds soient pérennisés, pour permettre aux cégeps de poursuivre leurs actions pour la réussite et la santé mentale. La Fédération déplore l'absence de mesures suffisantes en ce sens.

Des installations qui continueront à se dégrader

La Fédération rappelle avec affliction que la qualité des installations collégiales continue de se dégrader faute d'investissement conséquent Or, il est primordial d'offrir des conditions d'apprentissage adéquates aux étudiantes et aux étudiants. Que ce soit pour optimiser le maintien d'actifs dans le réseau, ou encore, faire progresser la capacité d'accueil des établissements d'enseignement supérieur d'ici 2027, la Fédération proposait des pistes de solution budgétées avec circonspection. Ces dernières auraient permis de rattraper au moins en partie le retard actuel des cégeps en matière d'installations et d'équipement. 500 M$ s'avéraient nécessaires pour corriger la situation, selon les calculs de la Fédération.

Faits saillants

Pour rappel, la Fédération, dans son mémoire prébudgétaire déposé le 11 janvier dernier, réclamait des mesures pour :

Investir dans la réussite et en santé mentale

Soutenir la formation des travailleuses et des travailleurs dans des professions jugées en déficit

Favoriser l'accès au logement étudiant à coût raisonnable

Valoriser les données sur la réussite et l'intelligence numérique

Renforcer la maîtrise du français et promouvoir la culture québécoise

Agir pour l'écologisation du réseau collégial

Offrir un environnement de travail adéquat

On peut consulter le mémoire Les cégeps : un levier incontournable pour le développement économique, social, culturel et durable du Québec ainsi qu'un résumé de celui-ci sur le site de la Fédération.

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec. Elle a été créée en 1969 dans le but de promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière de pédagogie, d'affaires étudiantes, d'affaires internationales, de formation continue et de formation aux entreprises, de financement, de recherche, de ressources humaines, d'évaluation de la scolarité, d'affaires juridiques, de ressources informationnelles, de négociation et de relations du travail. La Fédération des cégeps représente les collèges pour la négociation des conventions collectives. www.fedecegeps.ca.

