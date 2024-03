Budget du Québec 2024-2025 - Nous devons accélérer la livraison de logements communautaires

QUÉBEC, le 13 mars 2024 /CNW/ - L'Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ) souhaite voir accélérer la livraison de logements communautaires en attribuant plus rapidement les projets issus des fonds de 1,8 milliard de dollars annoncés à la mise à jour économique de l'automne dernier pour la construction de nouveaux logements. En effet, aucune nouvelle unité n'a été financée dans le nouveau budget. L'utilisation des fonds annoncés s'échelonne jusqu'en 2029.

Le nombre de projets déposés dans le plus récent appel de projets du Programme habitation abordable Québec (PHAQ) dépasse largement les 8000 unités budgétées par le gouvernement du Québec. En accélérant le rythme, nous pourrions agir plus efficacement sur la crise du logement tout en rentabilisant davantage les fonds publics, dans un contexte où les coûts de construction augmentent rapidement.

« À l'heure actuelle, nos groupes de ressources techniques continuent de recevoir énormément de demandes d'accompagnement pour des projets de logements communautaires. Nous espérions que le gouvernement finance de nouvelles unités pour répondre à cette demande grandissante que nous constatons sur le terrain. Il faudrait construire plus de 5 000 unités de logement communautaire par années pour ne pas diminuer la part de ce type de logement dans le parc locatif du Québec », mentionne Ambroise Henry, Président de l'AGRTQ.

« Nous souhaitons que le gouvernement se dote d'objectifs à long terme. Notre réseau a besoin de prévisibilité financière pour mieux répondre aux besoins exprimés en logement partout au Québec. », ajoute Éric Cimon, directeur général de l'AGRTQ.

Il s'agit d'un grand défi pour lequel les groupes de ressources techniques sont mobilisés pour faire face à la crise du logement.

À propos de l'AGRTQ

L'Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ) représente un réseau d'entreprises d'économie sociale, les groupes de ressources techniques (GRT), et veille au financement et au développement de l'habitation communautaire partout au Québec afin de répondre aux besoins actuels des ménages à faible et modeste revenu. L'AGRTQ agit comme agent mobilisateur auprès de ses membres et de ses partenaires dans le but de promouvoir l'habitation communautaire.

