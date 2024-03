Budget du Québec 2024-2025 - La Ville de Montréal prend acte du budget provincial, mais s'inquiète du désengagement en matière de financement du transport collectif

MONTRÉAL, le 12 mars 2024 /CNW/ - Consciente du contexte économique difficile qui a précédé la préparation du budget 2024-2025, dévoilé aujourd'hui par le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal prend acte du plus récent exercice financier du gouvernement. Toutefois, elle s'inquiète de constater qu'il ne permettra pas de répondre aux besoins criants de la population montréalaise, notamment en raison de son désengagement en matière de financement du transport collectif.

Les crises auxquelles font face les municipalités de partout au Québec s'additionnent, que ce soit en matière de transport collectif, d'habitation ou de vulnérabilités, et nécessitent des ressources financières importantes pour y faire face. Ces ressources ne se retrouvent malheureusement pas dans le budget dévoilé par le gouvernement.

« Nous comprenons que le gouvernement du Québec ait dû faire des choix difficiles. Le contexte économique est complexe pour tout le monde, y compris les municipalités. Cependant, il est clair que ce budget ne permettra pas de répondre adéquatement aux défis importants qui se dressent devant nous. Des rendez-vous vont s'imposer pour que nous puissions trouver des solutions aux enjeux de financement du transport collectif, de l'habitation et d'adaptation de notre territoire aux changements climatiques », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

La Ville de Montréal continuera de collaborer avec ses partenaires gouvernementaux afin d'offrir à la population un accès à un réseau de transport en commun efficace, accessible et de qualité, d'accélérer la construction de logements sociaux et abordables, de soutenir les populations vulnérables et de lutter contre les changements climatiques.

