Budget du Québec 2024-2025 : la CCMM demande au gouvernement de créer un Fonds pour le développement des infrastructures municipales dans des zones urbaines stratégiques

MONTRÉAL, le 23 janv. 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain a présenté ses recommandations à M. Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise du Québec, dans le cadre des consultations prébudgétaires 2024-2025.

« Pour la première fois depuis des années, le gouvernement du Québec bénéficie d'une marge de manœuvre restreinte pour intervenir dans l'économie du Québec. Pourtant, les besoins sont nombreux et l'économie du Québec est au ralenti. Le gouvernement devra, encore plus cette année, concentrer ses investissements dans les missions essentielles de l'État, soutenir les entreprises des secteurs les plus affectés par le ralentissement, tout en assurant la réalisation des projets structurants pour la métropole. Nous invitons le ministre Girard à maintenir un budget de contingence pour aider les PME à surmonter un éventuel choc économique s'il s'avérait plus important que les prévisions actuelles », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La rareté de la main-d'œuvre demeure une préoccupation majeure dans plusieurs secteurs d'activité du Grand Montréal. La Chambre a salué les différentes mesures lancées au cours des dernières années, dont l'Opération main-d'œuvre du gouvernement du Québec. Dans le contexte actuel, nous demandons au gouvernement d'assurer l'évaluation approfondie de l'efficacité des politiques publiques visant à atténuer les défis d'accès à la main-d'œuvre et la rapidité des décaissements. Les fonds accordés aux ministères responsables devront être réajustés au besoin, notamment en fonction des niveaux d'immigration temporaire et permanente », a ajouté Michel Leblanc.

« Montréal fait face à une crise du logement qui continue d'empirer. La demande est nettement plus élevée que l'offre d'habitation, ce qui entraîne une pression continue sur les prix. Cette tendance n'est pas près de s'atténuer en raison de la forte baisse des mises en chantier à Montréal en 2023. Il faut absolument accélérer le développement de secteurs stratégiques, notamment Bridge-Bonaventure et Namur-Hippodrome, qui permettront de construire des logements pour des dizaines de milliers de Montréalais. Ces zones peuvent servir de référence pour l'aménagement de milieux de vie avec une forte proportion de logements communautaires dans le respect des plus hauts standards environnementaux et architecturaux. Nous demandons au ministre de mettre en place un Fonds spécial pour le développement des infrastructures municipales dans des zones urbaines stratégiques, en collaboration avec Ottawa », a précisé Michel Leblanc.

« Nos consultations du milieu des affaires indiquent que les entreprises sont fortement préoccupées par les changements climatiques, mais que seulement 56 % ont entamé leur transition verte. La Chambre a salué le Plan pour une économie verte et l'ampleur des sommes qui y ont été allouées. Mais nos entreprises sont aux prises avec des enjeux de liquidités et une incertitude économique qui affecte leurs investissements. Il faut à tout prix éviter que ces enjeux ne retardent leur transition verte. Le gouvernement doit les soutenir dans cette démarche et miser sur les organisations à forte portée pour la mobilisation du privé », a poursuivi Michel Leblanc.

« Enfin, le développement du transport collectif et le financement de ses opérations demeurent un enjeu névralgique pour la performance économique de la métropole et de son centre-ville. Dans ce contexte, nous avons salué l'automne dernier l'annonce d'un audit indépendant de la performance des sociétés de transport. C'est un bon point de départ. Le budget 2024-2025 devra poser les jalons de la prévisibilité du financement de nos transports collectifs pour maintenir et élargir l'offre », a conclu Michel Leblanc.

Synthèse des recommandations

Recommandation 1 : Maintenir une marge de manœuvre budgétaire pour aider les entreprises, notamment les PME, à surmonter un éventuel choc économique qui serait plus important que les prévisions actuelles.

Recommandation 2 : Accorder les ressources financières nécessaires et réajuster les paramètres des décaissements selon les besoins afin que les programmes et politiques gouvernementales répondent aux enjeux de main-d'œuvre, notamment :

a. L'Opération main-d'œuvre

b. L'amélioration des processus d'immigration

c. Francisation Québec

Recommandation 3 : Bonifier l'accompagnement offert pour favoriser l'adoption de pratiques d'affaires durables, en ciblant notamment les PME en milieu urbain.

Recommandation 4 : Déployer un programme spécial de soutien aux zones à fort potentiel en collaboration avec le fédéral afin d'augmenter l'offre de logements dans le Grand Montréal, notamment :

a. Le secteur Bridge-Bonaventure

b. Le quartier Namur-Hippodrome

c. L'Est de Montréal

Recommandation 5 : En collaboration avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable, prévoir un financement adéquat et prévisible à plus long terme pour :

a. Maintenir les actifs;

b. Indexer les sources de revenus existantes, dont la taxe régionale sur l'essence et les droits d'immatriculation;

c. Assurer une offre de service attrayante et le déploiement du réseau.

Recommandation 6 : Octroyer un financement au ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie pour le déploiement d'une stratégie d'innovation ciblée pour le Grand Montréal.

Pour prendre connaissance des recommandations de la Chambre pour le budget 2024-2025, veuillez consulter le mémoire sur le site Web de la Chambre.

Pour consulter les données de notre plus récent sondage sur le virage vert des entreprises, veuillez consulter le site Web de la Chambre .

