Budget du Québec 2024-2025 - Inno-centre souligne les mesures économiques annoncées pour soutenir les PME et les régions

QUÉBEC, le 12 mars 2024 /CNW/ - Inno-centre salue les mesures économiques annoncées par le ministre des Finances, Éric Girard, pour appuyer l'économie québécoise et les régions. Malgré le contexte budgétaire plus difficile, le gouvernement de François Legault maintient le cap sur la croissance économique et met en place des mesures concrètes pour soutenir l'économie des régions du Québec.

Face au ralentissement actuel de l'économie, le gouvernement Legault propose des mesures économiques ciblées pour appuyer les entreprises et les régions du Québec. Inno-centre tient à souligner que :

Les mesures économiques annoncées dans le budget Girard stimuleront l'économie québécoise et permettront de réduire l'écart de richesse du Québec par rapport à l' Ontario .

. Le gouvernement prévoit investir 443 millions de dollars sur 5 ans pour des secteurs stratégiques et la croissance de l'économie, notamment avec la mise en place des laboratoires industriels au sein des zones d'innovation ainsi que l'accélération de la transformation numérique des entreprises.

889 millions de dollars seront investis pour contribuer à la prospérité des régions, notamment par un appui aux secteurs forestiers et bioalimentaires pour soutenir l'économie de toutes les régions du Québec en plus d'assurer la pérennité des emplois.

Inno-centre tient à rappeler que le gouvernement du Québec doit continuer d'offrir aux entrepreneurs un environnement d'affaires propice à la croissance et à la pérennité des entreprises. Les mesures économiques annoncées donneront un coup de main aux PME. Le gouvernement Legault devra continuer et accélérer les mesures économiques pour atteindre les objectifs de productivité visés. Inno-centre continuera d'être un partenaire de premier plan pour le gouvernement dans l'accompagnement de nos PME innovantes partout au Québec.

Inno-centre tient à souligner le travail du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, monsieur Pierre Fitzgibbon, du ministre délégué à l'Économie, monsieur Christopher Skeete ainsi que du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, monsieur André Lamontagne.

« Inno-centre souligne les mesures économiques proposées par le ministre Éric Girard dans le contexte budgétaire actuel. Les PME auront de nouveaux outils à leur disposition pour être plus productives, plus performantes et plus innovantes dans le marché qui est de plus en plus concurrentiel. Notre rôle chez Inno-centre est d'aider les PME à être plus performantes et le gouvernement peut continuer de compter sur notre appui pour bien accompagner les entreprises québécoises », a déclaré monsieur Claude Martel, président et chef de la direction d'Inno-centre.

À propos d'Inno-centre

Depuis plus de 35 ans, Inno-centre veille à l'accroissement de la performance d'affaires des PME, à différents stades de leur développement, en offrant des services-conseils dans des champs d'expertises variés. Grâce à une équipe de plus de 125 conseiller.ère.s chevronné.e.s ainsi qu'une place d'affaires à Québec et une à Montréal, Inno-centre est en mesure d'intervenir chaque année auprès de plus de 600 entreprises issues des grands secteurs de l'économie québécoise et canadienne. Partenaire de choix de l'ensemble des écosystèmes d'affaires régionaux et provinciaux, Inno-centre vise à créer de la valeur pour les entreprises qu'il accompagne et à renforcer le tissu économique en harmonie avec les nouveaux impératifs du développement durable.

