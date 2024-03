Budget du Québec 2024-2025 - 74,5 millions pour soutenir la croissance du secteur aérospatial québécois

QUÉBEC, le 12 mars 2024 /CNW/ - Aéro Montréal se réjouit de l'engagement du gouvernement à soutenir la croissance du secteur aérospatial québécois. C'est par un appui financier de 74,5 millions de dollars sur cinq ans que le gouvernement du Québec entend améliorer la compétitivité des entreprises du secteur, permettre le développement de nouvelles technologies et attirer les talents. La répartition de cet investissement n'ayant pas été détaillée dans le budget 2024-2025, Aéro Montréal s'assurera dans les prochains jours de faire les représentations nécessaires pour mieux comprendre et soutenir le gouvernement dans la mise en place d'actions concrètes pour les entreprises de la grappe.

Répondre au défi de la pénurie de main-d'œuvre

Aéro Montréal salue l'intérêt du gouvernement à encourager l'attraction de talents. Elle espère renforcer ses collaborations avec le ministère de l'Emploi pour proposer des initiatives innovantes qui stimuleront l'attraction et la rétention des 41 500 talents dont l'industrie aura besoin dans la prochaine décennie.

Veiller à la compétitivité du Québec

L'octroi de 125 millions de dollars sur cinq ans pour la mise en place de laboratoires industriels au sein des zones d'innovation est également une nouvelle encourageante vers l'atteinte d'un objectif majeur de la grappe industrielle : la désignation d'une zone d'innovation aérospatiale québécoise. « Une désignation dédiée au secteur serait la prochaine étape pour repositionner Montréal comme un chef de file de l'écosystème mondial et l'investissement dans les laboratoires industriels est un signal de plus que le projet proposé par l'industrie aérospatiale est aligné avec la vision du gouvernement. » commente Mélanie Lussier, Présidente-directrice générale d'Aéro Montréal

« En résumé, ce budget comporte de bonnes nouvelles pour l'industrie aérospatiale qui font échos aux demandes du conseil d'administration d'Aéro Montréal concernant 3 leviers incontournables : l'innovation, la compétitivité et les talents. Nous avons hâte de collaborer avec le gouvernement pour connaître le détail et la répartition de cet investissement. Au cœur de nos préoccupations : la pénurie de main-d'œuvre qui touche nos entreprises et pour laquelle nous devrons agir rapidement. Nous devrons veiller à ce que les efforts engagés permettent à nos entreprises d'attirer et retenir les 41 500 talents dont nos entreprises auront besoin dans la prochaine décennie. », estime Mélanie Lussier, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal.

Faits saillants pour le secteur aérospatial québécois

Un investissement de 74,5 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir le développement de nouvelles technologies aérospatiales, améliorer la compétitivité des entreprises du secteur aérospatial et attirer des talents.

125,0 M$ sur cinq ans pour la mise en place de laboratoires industriels dans les zones d'innovation.

L'abolition du crédit d'impôt aux entreprises favorisant le maintien en emploi des travailleurs d'expérience.

Des initiatives totalisant 400,0 M$ sur cinq ans pour favoriser l'intégration des immigrants, notamment afin de soutenir les entreprises réalisant des activités de francisation en milieu de travail

370,0 M$ pour favoriser la réussite et la rétention des étudiants universitaires.

43,0 M$ pour soutenir l'offre de formation dans des domaines prioritaires et la transformation numérique, dont 26 M$ sur cinq ans pour accroître le nombre de diplômés des domaines prioritaires et 10,0 M$ sur cinq ans pour soutenir les parcours de formation à l'enseignement.

Des initiatives totalisant 203,6 M$ sur cinq ans visant notamment à appuyer des technologies émergentes et moderniser l'impôt foncier afin de favoriser la robotisation.

9,0 M$ sur trois ans pour appuyer le repreneuriat des entreprises et assurer la relève entrepreneuriale.

27,0 millions de dollars pour bonifier l'appui à la desserte aérienne des régions.

À propos d'Aéro Montréal

Créé en 2006, Aéro Montréal est un forum stratégique de concertation qui réunit l'ensemble des premiers dirigeants du secteur aérospatial québécois issus de l'industrie, des institutions d'enseignement, des centres de recherche et incluant les associations et les syndicats.

Les activités d'Aéro Montréal sont rendues possibles grâce à la participation des gouvernements du Canada, du Québec et de la Communauté métropolitaine de Montréal, ainsi que des entreprises membres de la grappe.

