Budget du Québec 2023-2024 - Un aveuglement de mauvais augure pour la lutte contre la pauvreté

QUÉBEC, le 21 mars 2023 /CNW/ - Le Collectif pour un Québec sans pauvreté déplore que le ministre des Finances ait confirmé sa baisse d'impôt malgré les nombreuses mises en garde. Beaucoup de choses auraient pu être faites avec tout cet argent pour freiner la détérioration des services publics et améliorer les conditions de vie des personnes en situation de pauvreté. L'aveuglement du gouvernement laisse craindre le pire pour la suite des choses et il rend la mobilisation plus nécessaire que jamais.

Un coup de pouce aux plus riches

« On a l'impression de jouer dans un mauvais film, se désole le porte-parole du Collectif, Serge Petitclerc. La baisse d'impôt, c'est rien pour les plus pauvres, un peu d'argent pour la classe moyenne et le jackpot pour les plus riches. Pourtant, pas plus tard qu'aujourd'hui même, Statistique Canada annonçait que la hausse marquée du coût des aliments se poursuit, avec une augmentation de 10,1 % au Québec entre février 2022 et février 2023. Le gouvernement aurait-il décidé d'abandonner à leur sort les centaines de milliers de personnes qui n'arrivent même pas à couvrir leurs besoins de base? Pourquoi aider les plus riches plutôt que les plus pauvres? C'est le monde à l'envers!

"En plus d'être grossièrement inéquitable, la baisse d'impôt privera le Québec d'un total de 7,4 milliards $ dans les 4 prochaines années. Cet argent aurait pu contribuer à rehausser les protections publiques de façon à assurer la couverture des besoins de base à l'ensemble de la population québécoise. Il aurait aussi pu être réinvesti dans les services publics, dont la qualité et l'accessibilité sont de plus en plus menacées. Quand ça craque de partout, est-ce le moment de jeter l'argent par les fenêtres? N'oublions pas qu'encore là, les personnes en situation de pauvreté sont les premières à pâtir de l'incurie du gouvernement. »

La nécessaire mobilisation

« En plus de faire mal à voir, le mépris du gouvernement pour les personnes en situation de pauvreté n'augure rien de bon pour le prochain plan de lutte contre la pauvreté, qui est attendu l'an prochain, poursuit Serge Petitclerc. Est-ce que le projet du gouvernement est de favoriser l'augmentation des inégalités socioéconomiques entre les plus riches et les plus pauvres? Et en se privant volontairement de moyens financiers, s'apprête-t-il à nous faire avaler de nouvelles compressions dans les services publics et les programmes sociaux? »

Dans les prochaines semaines, partout au Québec, les groupes membres du Collectif vont interpeller les parlementaires et se mobiliser pour réagir au budget et pour revendiquer un 4e plan de lutte contre la pauvreté ambitieux. Il est urgent que le gouvernement change de cap et cesse d'ignorer les personnes en situation de pauvreté. Rappelons qu'en vertu de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, le gouvernement doit, avec son plan de lutte contre la pauvreté, proposer des mesures permettant de « tendre vers un Québec sans pauvreté ».

Des actions régionales sont prévues du 27 au 31 mars. Les groupes membres du Collectif se mettront en action et le grand public sera lui aussi invité à afficher son insatisfaction et ses attentes.

La principale mobilisation aura lieu le 23 mai à l'occasion d'une manifestation nationale sur la colline Parlementaire.

Plus de détails sur les recommandations budgétaires du Collectif dans son mémoire prébudgétaire.

