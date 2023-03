Budget du Québec 2023-2024 - LE GOUVERNEMENT RECONNAÎT LE RÔLE DE PREMIÈRE IMPORTANCE DES CÉGEPS

MONTRÉAL, le 21 mars 2023 /CNW/ - La Fédération des cégeps accueille de manière positive le budget du Québec 2023-2024 déposé cet après-midi par le ministre des Finances, M. Éric Girard, qui prévoit une augmentation des dépenses de 5 % pour le réseau collégial, ce qui aura notamment pour effet de couvrir la hausse des coûts de système que doivent absorber les établissements. Différentes mesures de ce budget sont par ailleurs de nature à permettre aux cégeps d'accueillir et de mener jusqu'à la réussite un plus grand nombre de jeunes, de mieux reconnaître le bagage scolaire et professionnel des adultes, d'attirer davantage d'étudiantes et d'étudiants internationaux et de poursuivre leurs efforts pour relever les défis inhérents à la transition technologique et numérique, estime aussi la Fédération.

« Nous nous réjouissons de voir que le gouvernement vient, avec ce budget, concrétiser le rôle de première importance que les cégeps jouent auprès des jeunes comme des adultes, et face aux pénuries généralisées de main-d'œuvre. Comme nous l'avons fait valoir lors des consultations prébudgétaires, les cégeps doivent pouvoir former et mener jusqu'à la réussite une population étudiante de plus en plus diversifiée, hausser les compétences des personnes en emploi, et soutenir l'avancement du Québec face aux grandes transitions liées à la démographie, à la technologie et au numérique, ainsi qu'à la transition verte. Les mesures de ce budget constituent une bonne avancée vers l'atteinte de ces objectifs », a indiqué M. Bernard Tremblay, président-directeur général de la Fédération des cégeps.

Des mesures qui répondent à une gamme de besoins

Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre qualifiée, l'ajout, dans ce budget, de sommes pour soutenir le développement de la reconnaissance des acquis et des compétences -- une démarche offerte dans les cégeps qui permet entre autres à des personnes de se faire reconnaître des habiletés pour accéder à un nouveau poste ou de nouvelles fonctions -- est un choix stratégique, croit la Fédération.

Favoriser la réussite et la maîtrise du français, comme le propose le gouvernement, constituant aussi une priorité du réseau collégial public, la Fédération accueille également avec satisfaction les différentes mesures qui viennent concrétiser cette volonté, en ce qui concerne notamment le développement de services de soutien à l'apprentissage du français dans les établissements anglophones, ou ceux offrant de la formation en anglais, qui font actuellement face à un certain nombre de défis liés à l'application des nouvelles dispositions de la Charte de la langue française.

La baisse démographique au Québec représentant un enjeu qui touche de nombreux cégeps et leur communauté, devant lequel l'accueil d'étudiants internationaux est une solution de premier ordre, la Fédération voit également d'un bon œil la mesure budgétaire permettant d'accueillir un plus grand nombre de ces jeunes dans les établissements collégiaux, à travers un ajout de nouvelles exemptions de droits de scolarité.

La Fédération salue également la volonté gouvernementale de valoriser la culture de l'innovation et de soutenir l'adoption d'avancées technologiques. Pour s'arrimer aux attentes des jeunes et des adultes qu'ils forment, et maintenir la qualité des services qu'ils offrent, les cégeps doivent être en mesure d'évoluer constamment sur le plan numérique et technologique. La consolidation des ressources informationnelles des établissements du réseau collégial par le biais de la migration vers l'infonuagique, que vient également soutenir ce budget, constitue aussi une bonne nouvelle pour la Fédération, qui constate avec bonheur que le gouvernement soutiendra le prolongement du Programme de rehaussement de la cybersécurité (PCR) lancé l'an dernier par le ministère de la Cybersécurité et du Numérique (MCN), de même que le déploiement de projets de cybersécurité au sein des organismes publics, dont les cégeps.

