Budget du Québec 2023-2024 - « Des canots en première classe, des flotteurs à la classe moyenne » - Haroun Bouazzi

Québec, le 21 mars 2023 /CNW/ - Le responsable solidaire en matière de finances et d'économie, Haroun Bouazzi, ainsi que la responsable solidaire en matière d'administration gouvernementale et de services sociaux, Christine Labrie, qualifient d'injustes et d'irresponsables les baisses d'impôt de la CAQ, qui laissent tomber les Québécois et les Québécoises qui en ont le plus besoin en pleine crise du coût de la vie.

Des baisses d'impôt injustes

« Les baisses d'impôt injustes de la CAQ ne créent pas de richesse, elles nous appauvrissent collectivement et durablement. Ce n'est pas normal que le gouvernement donne 128$ à la caissière et 814$ au PDG de la chaîne d'épicerie. Ce n'est pas normal que le tiers des Québécois, ceux qui en arrachent le plus, reçoivent un gros zéro dollar en baisses d'impôt. Le bateau coule : le gouvernement donne des canots de sauvetage en première classe, des flotteurs à la classe moyenne et il laisse couler les autres! », s'est indigné Haroun Bouazzi.

Alors que Québec solidaire voulait doubler le crédit d'impôt à la solidarité, la CAQ l'augmente de 39$ par année : « dix sous par jour », dénonce l'élu solidaire.

L'arrêt de mort du logement social confirmé

Pour M. Bouazzi, le budget caquiste confirme l'arrêt de mort du logement social au Québec. « On avait raison de s'inquiéter. Les logements sociaux que François Legault avait promis en 2018 vont être habités en 2030. Un gouvernement qui prend trois mandats pour construire l'arrérage libéral ne prend pas la crise du logement au sérieux. Pire, les milliards promis en 2020 pour rénover les HLM vétustes manquent encore à l'appel. »

Un budget irresponsable face à la crise climatique

Au lendemain d'un rapport dévastateur du GIEC, qui presse les États comme le Québec à faire un virage immédiat vers une économie verte, le budget 2023-2024 est bien en deçà des attentes. « Aucune nouvelle mesure structurante, c'est irresponsable. Le bureau de projet du 3e lien est maintenu. Québec investit encore 29 sous en transport en commun pour chaque dollar investi dans les infrastructures routières. La CAQ persiste dans la voie de l'échec climatique », déclare M. Bouazzi.

La santé mentale, une note de bas de page

La députée de Sherbrooke, Christine Labrie, déplore de voir aussi peu de nouveaux investissements pour aider les Québécoises et les Québécois aux prises avec des enjeux de santé mentale : « On vit une crise, mais pour la CAQ, la santé mentale, c'est l'équivalent d'une note de bas de page dans le budget. 27 millions de plus par année, c'est ça qui est prévu pour améliorer les services en santé mentale. Ce n'est même pas 4$ par personne par année! » a affirmé Mme Labrie.

Rien pour améliorer les conditions de travail dans les services publics

« La CAQ fait ses comptes comme si les travailleurs et les travailleuses des services publics allaient accepter l'offre patronale qui traîne sur la table depuis décembre. Il n'y a pas la moindre chance que cette offre se retrouve dans les conventions collectives, et pourtant le budget repose là-dessus! Si c'est tout ce que le gouvernement a à offrir, ça ne va pas bien aller dans nos services publics », prévient Christine Labrie.

