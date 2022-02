BUDGET DU QUÉBEC 2022-2023: LE GOUVERNEMENT DOIT MISER SUR LES MANUFACTURIERS POUR RÉALISER SA VISION ÉCONOMIQUE

MONTRÉAL, le 18 févr. 2022 /CNW Telbec/ - En prévision du budget 2022-2023, Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) a fait connaitre aujourd'hui ses attentes au ministre des Finances, Eric Girard, à l'égard du secteur manufacturier. Ainsi, afin de réaliser sa vision économique pour le Québec, le gouvernement doit miser davantage sur les entreprises manufacturières.

« Le gouvernement du Québec ne pourra pas réaliser sa vision économique sans les manufacturiers. Ce sont eux qui sont au cœur des grandes priorités économiques, notamment en ce qui concerne la hausse des exportations, la capacité de fabriquer des produits du Québec ainsi que la hausse de la productivité et de l'innovation. Dans ce contexte, il y a lieu de considérer leurs préoccupations dans le cadre de la préparation du budget. Il faut donner aux manufacturiers les outils nécessaires pour favoriser l'innovation et augmenter leur productivité et les aider à pallier la pénurie de main-d'œuvre », affirme Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ.

Les manufacturiers sont, en effet, fortement exposés à la concurrence internationale et se doivent d'être très compétitifs, surtout dans un contexte où les chaines d'approvisionnement mondiales sont fragiles. Cette compétitivité passe notamment par une productivité accrue et un accès à la main-d'œuvre en nombre suffisant et en qualité (tant en ce qui concerne les connaissances que les compétences). MEQ propose ainsi, dans son mémoire prébudgétaire, 10 recommandations en ce sens.

Favoriser l'innovation et augmenter la productivité du secteur manufacturier

Alors que la pandémie crée beaucoup d'incertitudes, il faut s'assurer d'utiliser les bons leviers qui permettent aux entreprises de faire les investissements nécessaires. Il faut également stimuler l'innovation et favoriser davantage les activités de recherche et développement (R&D) pour se démarquer. MEQ recommande, entre autres, de :

Bonifier le Programme PME en action - volet Appui à la productivité des PME.

Bonifier les crédits d'impôt à la R&D.

Pallier la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur manufacturier

Le nombre d'emplois vacants dans la fabrication au Québec était de 30 365 au troisième trimestre de 2021, ce qui représente 37% des postes à pourvoir dans le total des postes vacants dans ce secteur au Canada. MEQ propose, entre autres, de :

Mettre en place un incitatif financier pour les immigrants arrivés depuis moins de cinq ans qui travailleront en région.

Favoriser l'installation et l'intégration durable des travailleurs étrangers temporaires.

Intensifier les efforts pour mieux attirer et former les travailleurs du secteur manufacturier.

Recommandations communes des associations patronales visant à stimuler la croissance économique au Québec

Par ailleurs, lors de cette rencontre, les associations patronales présentes dont le CPQ (Conseil du patronat du Québec), la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante - Québec (FCEI), Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) et la Chambre de commerce et d'industrie de Québec (CCIQ), ont présenté cinq recommandations communes visant à stimuler la croissance économique au Québec:

Jumeler le soutien aux investissements technologiques à un appui aux investissements en capital humain, afin d'assurer la meilleure intégration technologique possible et de maximiser les gains en productivité; Que les mesures du Plan pour une économie verte 2030 soient plus efficaces et accessibles pour les entreprises que par le passé, en renforçant les efforts en termes d'efficacité énergétique notamment dans le domaine du bâtiment (enveloppe thermique des édifices et mesures de soutien pour la rénovation écoénergétique, parc locatif compris) ainsi que pour l'acquisition de technologies vertes permettant la réduction des émissions de GES; Favoriser l'innovation et augmenter la productivité des entreprises afin d'assurer leur compétitivité en bonifiant les crédits d'impôt à la R&D. Assurer la compétitivité de l'environnement d'affaires en réduisant le fardeau fiscal des PME - ce qui inclut l'abolition du critère excluant l'accès à la déduction pour petite entreprise (DPE) pour les secteurs des services et de la construction - et en soutenant celles touchées par la pandémie, aussi longtemps que la crise perdure. Veiller au développement d'une mobilité moderne et soutenir le développement de nos entreprises d'ici. Par exemple, il est primordial de doter Québec d'un réseau de transport moderne et efficace en lien avec les principes de développement durable. Québec retrouve sur son territoire l'ensemble des infrastructures nécessaires pour développer, pour créer de la richesse et augmenter la productivité de la région.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1 100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie plus de 473 000 personnes et représente 13,5 % du PIB ainsi que 86,5 % des exportations. Il a généré des ventes globales de près de 153 milliards de dollars en 2020.

