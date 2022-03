BUDGET DU QUÉBEC 2022-2023 - La CCAQ dénonce une décision contre productive et incompréhensible

QUÉBEC, le 23 mars 2022 /CNW Telbec/ - À la suite de la présentation du budget Québec 2022-2023 la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec (CCAQ) est stupéfaite quant à la décision du gouvernement d'abaisser le rabais maximal pour l'achat de véhicules électriques et hybrides rechargeables.

« Nous sommes surprisque le gouvernement du Québec ait décidé de ne plus encourager les Québécois à acheter des véhicules qui contribuent de façon significative à la réduction des GES et à la transition écologique. Il s'agit d'une décision qui s'est prise sans consultation et sans l'adhésion des parties prenantes », a déclaré le Président directeur-général de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, M. Robert Poëti.

« Contrairement à ce que le gouvernement prétend, la différence entre le prix les véhicules à essence et le prix des véhicules électriques et des véhicules hybrides rechargeables n'est pas en diminution. À l'heure des grandes pénuries d'inventaires, d'un prix à la pompe prohibitif et d'une volonté de plus en plus importante des Québécois de participer à l'effort environnemental, la décision du gouvernement est non seulement incompréhensible et franchement contre-productive » a rajouté M. Poëti.

La CCAQ invite le gouvernement du Québec à poursuivre ses efforts en matière d'électrification des transports et donc à ne pas pénaliser injustement le secteur automobile québécois, secteur qui, disons-le clairement, joue un rôle fondamental dans le processus d'électrification des transports et, plus largement, dans la réduction de l'empreinte carbone du Québec.

« Il est important de rappeler que 50 % de l'ensemble des véhicules électriques et hybrides rechargeables vendus au Canada trouvent preneurs au Québec. Si c'est comme cela que le gouvernement remercie les Québécois de participer à l'électrification de nos transports, c'est désolant » a conclu M. Poëti.

Rappelons que la décision gouvernementale annoncée dans le cadre du budget est à contre-courant des grandes tendances mondiales et à son propre Plan pour une économie verte. Alors que Joe Biden, Président des États-Unis annonce des incitatifs financiers importants pour les acheteurs de tels véhicules, le gouvernement du Québec procède à une diminution importante qui aura une importante répercussion sur les choix des consommateurs.

C'est d'ailleurs curieux de voir le gouvernement suivre l'exemple de l'Ontario qui a vu ses ventes automobiles électriques chuter drastiquement suite à la réduction des incitatifs gouvernementaux, faisant reculer toute la province en matière de lutte aux changements climatiques.

À propos de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec

La Corporation des concessionnaires d'automobiles du Québec (CCAQ) est un organisme à but non lucratif. Elle regroupe plus de 890 concessionnaires québécois titulaires d'une franchise d'un constructeur pour la vente de véhicules neufs (véhicules légers et camions lourds). Elle représente ainsi 99 % des concessionnaires du Québec.

La CCAQ a pour mission de faire valoir les droits de ses membres et de défendre leurs intérêts. Parallèlement, elle se soucie de la qualité du service à la clientèle, de la sécurité du public et des besoins des consommateurs.

