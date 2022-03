Budget du Québec 2022-2023 - Inno-centre salue la volonté du gouvernement de soutenir la productivité des PME et le développement des compétences entrepreneuriales

QUÉBEC, le 22 mars 2022 /CNW Telbec/ - Inno-centre tient à saluer les engagements du budget du ministre des Finances, monsieur Éric Girard, pour soutenir la productivité les PME québécoises et pour développer les compétences entrepreneuriales. Avec les mesures annoncées, le gouvernement de François Legault pose les bons gestes pour assurer la prospérité économique du Québec et de toutes ses régions.

Même si l'économie québécoise roule à plein régime et que le taux de chômage est bas, le gouvernement du Québec a choisi de mettre en place des mesures significatives pour assurer une prospérité durable au Québec. Inno-centre tient à rappeler qu'à long terme, la compétitivité du Québec est directement liée à la productivité des entreprises. Bien que la situation se soit nettement améliorée depuis 2018, le Québec accuse toujours un retard de près de 14% de productivité avec l'Ontario. Inno-centre salue la volonté du gouvernement de diminuer cet écart, favorisant une économie plus prospère et créatrice de richesse.

Ainsi, les 2,2 milliards de dollars annoncés pour accroître la productivité représentent un pas significatif dans la bonne direction. De plus, les 1,5 milliard déployé pour appuyer le développement économique de toutes les régions permettront aux PME d'être plus performantes. Avec ces deux mesures, le gouvernement s'attaque de front à la productivité dans une approche globale. Inno-centre tient aussi à souligner les mesures en enseignement supérieur ainsi que les sommes allouées aux secteurs de la recherche et de l'innovation, aux infrastructures en région, à l'intégration des travailleurs étrangers ainsi qu'aux entreprises forestières, bioalimentaires et culturelles. Les mesures annoncées dans le budget permettront ainsi aux PME de travailler pour combler les retards en productivité.

Avec ce budget, le gouvernement du Québec souhaite ainsi offrir aux entrepreneurs un environnement d'affaires propice au démarrage, à la croissance et à la pérennité des entreprises, notamment en misant sur le développement des compétences entrepreneuriales. Dans ce contexte où la productivité est au cœur des préoccupations, Inno-centre continuera d'être un partenaire de premier plan pour le gouvernement dans l'accompagnement de nos PME innovantes partout au Québec.

« Le succès de la relance économique du Québec repose en grande partie sur la compétitivité de nos PME innovantes. Le ministre Éric Girard a compris que le gouvernement doit développer une approche globale pour accroître la productivité, un arsenal de mesures qui seront bénéfiques pour les entreprises que nous accompagnons. Inno-centre est fier de contribuer au développement et au rayonnement des PME innovantes des quatre coins du Québec et de les accompagner avec des conseils d'affaires axés sur leurs défis de croissance. Inno-centre tient également à remercier le ministre de l'Économie et de l'Innovation, monsieur Pierre Fitzgibbon, ainsi que la ministre déléguée au Développement économique régional, madame Lucie Lecours, pour leur volonté de faire croître nos PME québécoises et ainsi contribuer au développement économique de nos régions », a déclaré Claude Martel, président d'Inno-centre.

À propos d'Inno-centre

Depuis plus de 30 ans, Inno-centre offre des conseils d'affaires à des PME innovantes à divers stades de leur développement. Son équipe de plus de 125 conseillers intervient annuellement partout au Québec auprès de quelque 500 entreprises à partir de ses bureaux de Québec et Montréal.

www.inno-centre.com

SOURCE Inno-centre

Renseignements: Katerine Dutil-Bruneau, Directrice aux communications et marketing, 514-716-2615, [email protected]