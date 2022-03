Budget du Québec 2022-2023 - Aéro Montréal salue le soutien à l'innovation, un levier stratégique pour le secteur aérospatial québécois

QUÉBEC, le 22 mars 2022 /CNW Telbec/ - Aéro Montréal se réjouit de l'engagement du gouvernement du Québec à soutenir l'innovation et la création d'un terrain fertile au développement de technologies propres : deux axes stratégiques pour les entreprises aérospatiales québécoises mobilisées dans une relance verte et durable.

Favoriser la productivité et l'innovation

En déployant près de 1,3 milliard de dollars additionnels pour la mise en place de la nouvelle Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation (SQRI 2022-2027), le gouvernement du Québec réitère sa volonté de soutenir l'entrepreneuriat technologique novateur, de stimuler l'investissement et la commercialisation des innovations qui sont notamment au cœur du secteur aérospatial.

La poursuite du soutien fiscal proposé aux entreprises à travers la bonification du crédit d'impôt à l'investissement et à l'innovation (C3i) souligne aussi la volonté du gouvernement de renforcer l'attractivité et la productivité du Québec.

Stimuler la transformation durable du Québec

En annonçant un soutien de 432 millions de dollars pour appuyer le transport aérien régional, le gouvernement du Québec illustre l'importance de connecter les populations éloignées et rappelle le rôle essentiel du secteur aérospatial.

Il confirme, également, sa volonté de poursuivre son action en matière d'environnement et dessine un alignement entre le Plan pour une économie verte 2030 et la vision des entreprises de l'industrie aérospatiale. Dans le cadre du déploiement de la première Stratégie sur l'hydrogène vert et les bioénergies, c'est un budget de 100 millions de dollars additionnels sur quatre ans qui sera investi pour soutenir la construction d'infrastructures de production et de distribution de bioénergies et d'hydrogène vert. De plus, 52,4 millions de dollars seront ajoutés pour la refonte des crédits d'impôt visant la production de biocarburants et d'huile pyrolytique, un signal fort pour les entreprises aérospatiales québécoises engagées dans la transformation durable du secteur.

En favorisant l'adoption et la création de nouvelles technologies propres, le gouvernement veille à la compétitivité des entreprises et à leur rayonnement sur la scène internationale. Il favorise ainsi la croissance à long-terme de l'économie.

« Aéro Montréal salue le travail engagé par le gouvernement du Québec pour bonifier la Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation qui aidera à propulser la croissance de nos entreprises innovantes. En stimulant le développement d'une stratégie québécoise sur l'hydrogène vert, le gouvernement diffuse un message clair qui permettra au Québec de se démarquer en matière de transformation durable. Il s'assure, dans le même temps, de mobiliser le secteur aérospatial québécois pour qu'il devienne un acteur de premier plan dans la lutte contre les changements climatiques. » mentionne Suzanne M. Benoît, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal.

Former une relève compétitive

Alors que l'industrie aérospatiale québécoise est frappée par une situation de pénurie de main-d'œuvre, le gouvernement du Québec a concrétisé sa volonté d'agir pour former un bassin de travailleurs qualifiés qui répondra aux besoins du marché. Le gouvernement du Québec prévoit un investissement additionnel de 1,3 milliard de dollars d'ici 2026-2027 pour faciliter l'accès à l'enseignement supérieur et accroître le nombre de diplômés aux études supérieures. Ce soutien à l'éducation contribuera à renforcer l'expertise disponible sur le territoire et permettra au Québec de maintenir sa position de chef de fil en aérospatiale.

À propos d'Aéro Montréal

Créé en 2006, Aéro Montréal est un forum stratégique de concertation qui réunit l'ensemble des premiers dirigeants du secteur aérospatial québécois issus de l'industrie, des institutions d'enseignement, des centres de recherche et incluant les associations et les syndicats.

Les activités d'Aéro Montréal sont rendues possibles grâce à la participation des gouvernements du Canada, du Québec et de la Communauté métropolitaine de Montréal, ainsi que des entreprises membres de la grappe.

SOURCE Aéro Montréal

