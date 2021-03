Budget du Québec 2021-2022 : du soutien pour les petits détaillants

MONTRÉAL, le 25 mars 2021 /CNW Telbec/ - Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) tient à souligner l'effort consenti par le gouvernement du Québec, qui ajoute 193 M$ sur deux ans afin de prolonger le Programme d'action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE) et le programme Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME). La prolongation du crédit de cotisation des employeurs au Fonds des services de santé pour les employés en congé payé et le nouvel assouplissement dans le calcul des heures rémunérées pour la déduction pour petite entreprise sont des mesures qui permettront à plusieurs petits détaillants de retrouver une certaine santé financière.

Par ailleurs, les 403 M$ supplémentaires annoncés pour faciliter la requalification de la main-d'œuvre et l'intégration en emploi de la main-d'œuvre immigrante dans les secteurs accusant une pénurie répondent à une demande formulée par le CCCD lors des consultations pré-budgétaires. « Il faudra se mettre à l'ouvrage rapidement afin que les détaillants et restaurateurs qui souffrent cruellement de la pénurie de main-d'œuvre puissent avoir accès à ces programmes. Pour certains de nos membres, la pénurie de main-d'œuvre est tellement grave que leurs opérations en sont affectées », a déclaré Marc Fortin, président du CCCD-Québec.

En terminant, et comme le réclame depuis plusieurs années le CCCD, le gouvernement resserrera la perception de la TVQ pour les achats faits à l'extérieur du Québec et livrés au Québec. Cette mesure permettra de rétablir un peu d'équité entre les détaillants du Québec et ceux de l'extérieur de la province.

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) est la voix des détaillants au Canada et au Québec. Il représente plus de 45 000 commerces de tous types, notamment des grands magasins, des magasins spécialisés, des magasins à rabais, des magasins indépendants et des détaillants en ligne. Les membres du CCCD ont une offre diversifiée de produits, allant des articles d'usage courant aux produits d'épicerie et de pharmacie. Ses membres sont responsables de plus de 75 % des ventes au détail réalisées au Canada. Le CCCD est le seul représentant de la distribution alimentaire au Canada et au Québec. Il est un ardent défenseur du commerce de détail au Canada et collabore avec l'ensemble des paliers du gouvernement et d'autres parties prenantes dans le but de favoriser la croissance de l'emploi et les possibilités de carrière dans le commerce de détail, de promouvoir et de soutenir les investissements du secteur du détail dans les communautés canadiennes ainsi que d'améliorer l'offre de produits proposée aux consommateurs et la compétitivité de l'industrie. Le commerce de détail au Québec spécifiquement, c'est plus de 33 000 magasins, plus de 500 000 travailleurs et plus de 80 milliards de $ de ventes au détail annuellement.

SOURCE Conseil canadien du commerce de détail

Renseignements: Jean-François Belleau, directeur - Relations gouvernementales, Conseil canadien du commerce de détail, [email protected], 514 210-1709

