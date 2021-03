Budget du Québec 2021-2022 - Aéro Montréal salue l'engagement du gouvernement qui réaffirme son appui à l'égard de l'industrie aérospatiale

QUÉBEC, le 25 mars 2021 /CNW Telbec/ - Aéro Montréal se réjouit de l'engagement du gouvernement du Québec à soutenir le secteur stratégique de l'aérospatiale à travers le renouvellement d'une stratégie dédiée et adaptée aux besoins de l'écosystème qui favorisera une relance verte et durable.

Une Stratégie québécoise de l'aérospatiale actualisée adaptée aux besoins du secteur

Dans le cadre du Plan budgétaire - Mars 2021, pour un Québec résilient et confiant, le gouvernement a annoncé une enveloppe de 95 millions de dollars sur trois ans pour le renouvellement du cadre financier de la Stratégie québécoise de l'aérospatiale 2016-2026. Réalisé en collaboration avec Aéro Montréal et les acteurs de l'écosystème, cet exercice permettra, sans aucun doute, d'accélérer la transformation verte de l'industrie, sa diversification vers de nouveaux produits et procédés et le renforcement des chaînes de valeur pour qu'elles deviennent plus compétitives à l'international.

Un engagement fort auprès des PME et un soutien marqué pour le développement d'innovations

En réduisant la pression fiscale pour les PME du Québec, le gouvernement réaffirme son soutien auprès d'un des maillons clés de la chaîne d'approvisionnement de nombreux secteurs dont celui de l'aérospatial.

Enfin, en créant un terrain fertile pour l'adoption et la création de nouvelles technologies, le gouvernement veille à la compétitivité des entreprises et à leur rayonnement sur la scène internationale, contribuant ainsi à la croissance à long-terme de l'économie.

« Aéro Montréal salue le travail engagé par le gouvernement du Québec pour adapter la Stratégie québécoise de l'aérospatiale et refléter les défis adressés par l'industrie. En encourageant le développement de nouvelles innovations, le gouvernement s'assure d'outiller l'industrie aérospatiale québécoise pour qu'elle devienne un acteur de premier plan dans la lutte contre les changements climatiques. » mentionne Suzanne M. Benoît, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal.

À propos d'Aéro Montréal

Créé en 2006, Aéro Montréal est un forum stratégique de concertation qui réunit l'ensemble des premiers dirigeants du secteur aérospatial québécois issus de l'industrie, des institutions d'enseignement, des centres de recherche et incluant les associations et les syndicats.

Les activités d'Aéro Montréal sont rendues possibles grâce à la participation des gouvernements du Canada, du Québec et de la Communauté métropolitaine de Montréal, ainsi que des entreprises membres de la grappe.

