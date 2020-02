Budget du Québec 2020 - La FSSS-CSN présente ses 5 demandes

MONTRÉAL, le 18 févr. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) dévoile ses priorités pour le prochain budget du Québec. Ces cinq demandes visent à mettre fin à la crise dans le réseau de la santé et des services sociaux et à répondre aux besoins des familles et des travailleuses dans les services de garde éducatifs.

5 mesures fiscales pour le budget du Québec 2020

Le réseau de la santé et des services sociaux subit une crise inégalée qui trouve sa source dans la réforme Barrette et le manque à gagner des établissements du réseau depuis 2013-2014 qui se chiffre maintenant à 9 milliards de dollars. Le cumul de l'austérité et de la forte hausse de rémunération des médecins a créé une spirale de sous-financement pour le personnel et plusieurs services à la population.

Dans le secteur préhospitalier, les délais de réponse posent problème dans plusieurs régions et des cas sortent régulièrement pour faire état de la surcharge de travail des paramédics. Dans le réseau des services de garde éducatifs, les CPE et les RSG doivent jongler avec la menace des maternelles 4 ans, ce qui pousse plusieurs travailleuses à quitter la profession.

Pour régler ces problèmes criants, la FSSS-CSN demande 5 mesures fiscales :

Un montant de 500 millions de dollars dédiés à des mesures d'attraction et de rétention du personnel dans le réseau de santé et de services sociaux

Un financement récurrent de 500 millions de dollars en soins à domicile pour augmenter le personnel des CLSC et répondre aux besoins grandissants de la population

Un montant de 500 millions de dollars pour renforcer les soins dans l'hébergement de longue durée

Un montant de 80 millions de dollars pour freiner la surcharge de travail et améliorer les temps de réponse dans les services préhospitaliers d'urgence

Un montant de 300 millions de dollars pour attirer et retenir le personnel dans le réseau des services de garde éducatifs (CPE et RSG)

« Le gouvernement Legault doit saisir l'ampleur de la crise vécue par le personnel en annonçant des mesures fiscales concrètes et ambitieuses dans le budget 2020. Nos cinq demandes sont des solutions pour améliorer les choses et donner de l'air au personnel surchargé. Le gouvernement ne peut pas tout mettre sur le dos de la pénurie. Il doit agir ! », explique Jeff Begley, président de la FSSS-CSN.

Des mesures fiscales au cœur des priorités du personnel

Un récent sondage mené par la FSSS-CSN auprès de ses membres a permis de dresser les priorités fiscales des travailleuses et travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux et du réseau des services de garde éducatifs. C'est 1345 membres de la FSSS-CSN qui ont répondu au sondage électronique mené entre le 5 et le 12 février 2020.

Pour 51 % des répondant-es, la priorité doit être d'investir pour des mesures d'attraction et de rétention du personnel dans le réseau de santé et de services sociaux

26 % considèrent qu'il faut freiner la surcharge de travail et améliorer les temps de réponse dans les services préhospitaliers d'urgence

26 % pensent qu'il faut investir dans les soins à domicile publics

22 % demandent du financement pour attirer et retenir le personnel dans les CPE et les RSG

À propos de la FSSS-CSN

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) compte plus de 110 000 membres dans les secteurs publics et privés. La FSSS est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux et dans les services de garde. La FSSS-CSN agit en faveur d'une société plus équitable, plus démocratique et plus solidaire.

