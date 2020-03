Budget du Québec 2020-2021 et électrification des transports - La Compagnie Électrique Lion salue l'engagement du gouvernement, mais demande des mesures ciblées pour les transports lourds

SAINT-JÉRÔME, QC, le 10 mars 2020 /CNW Telbec/ - La Compagnie Électrique Lion (Lion) salue l'engagement ferme du gouvernement du Québec dans le budget 2020-2021 envers la transition énergétique ainsi que les investissements prévus dans le premier plan de mise en oeuvre de la Politique-cadre d'électrification et de lutte contre les changements climatiques. Bien que ces mesures s'inscrivent dans la vision de Lion pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) du secteur des transports et générer des retombées économiques pour le Québec, Lion demeure prudent quant aux mesures prévues pour accélérer l'électrification des transports lourds. En effet, les autobus scolaires, minibus et camions lourds demeurent des sources importantes de GES, en plus de coûter chaque année des milliards de dollars à l'économie québécoise.

« Nous accueillons favorablement la décision du gouvernement Legault de miser sur l'expertise de pointe du Québec dans la production d'électricité renouvelable et de véhicules lourds électriques pour réaliser la transition énergétique du Québec, a déclaré Marc Bédard, président et fondateur de La Compagnie Électrique Lion. Le budget 2020-2021 envoie un signal positif à l'industrie et crée de fortes attentes, c'est donc avec beaucoup d'intérêt que nous attendrons les détails du plan de mise en oeuvre qui seront dévoilés au printemps. »

Parmi les éléments d'intérêt du plan de mise en oeuvre de la Politique-cadre déjà présentés, notons les crédits budgétaires alloués à l'électrification de la flotte gouvernementale ainsi qu'à la réduction des émissions de GES dans les transports de type camions lourds, transports collectifs et autres. Lion est confiant que l'exemple donné par le gouvernement et son appui financier constitueront des incitatifs supplémentaires pour encourager le secteur privé, incluant l'industrie du camionnage, à passer aux véhicules électriques.

Notons également les investissements prévus pour soutenir le développement de produits innovants dans l'industrie des véhicules électriques au Québec et le recyclage de batteries.

Des attentes élevées pour la mise en oeuvre de la vision

En dépit du signal positif envoyé par le gouvernement du Québec aujourd'hui, Lion réitère sa volonté de voir adopter des mesures concrètes pour réussir la transition énergétique et accélérer encore davantage l'électrification des transports lourds, comme :

Amélioration des aides financières pour l'achat d'autobus scolaires, de minibus (transport adapté et navettes) et de camions lourds 100 % électriques, autant pour les secteurs privé et public;

Mise à jour de la politique d'acquisition du gouvernement du Québec, notamment celle du plus bas soumissionnaire, pour l'adapter à la réalité des véhicules électriques et favoriser les fournisseurs qui utilisent ce type de véhicules.

Pour Lion, l'électrification des transports lourds représente une solution incontournable pour atteindre les objectifs de réduction des GES du Québec et assurer le financement à long terme de la mobilité. En effet, cette avenue permet de diminuer les importations d'hydrocarbures et de véhicules fonctionnant aux combustibles fossiles, de soutenir les fabricants québécois et la création d'emplois, en plus de contribuer favorablement aux finances publiques par l'augmentation substantielle des ventes d'Hydro-Québec.

À propos de La Compagnie Électrique Lion

Lion est un fabricant innovant de véhicules zéro émission. Nous pensons, concevons et produisons des autobus et des minibus 100 % électriques, conçus pour le transport scolaire, adapté et collectif, ainsi que des camions commerciaux électriques. Nous sommes un leader en électrification des transports en Amérique du Nord.

Lion conçoit et assemble toutes les composantes de ses véhicules : châssis, ensemble batterie, fourgon ainsi que le groupe motopropulseur.

À la fine pointe des technologies, les véhicules Lion possèdent des caractéristiques uniques, spécialement adaptées aux besoins quotidiens de leurs utilisateurs. Nous sommes convaincus que la transition vers des véhicules entièrement électriques entrainera des améliorations majeures au sein de notre communauté, notre environnement et de notre qualité de vie.

ENSEMBLE, PROPULSONS LE PROGRÈS.

