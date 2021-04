Budget du Canada 2021 - « Il manque toujours 755 millions pour la finance sociale », s'impatiente le Chantier de l'économie sociale

MONTRÉAL, le 16 avril 2021 /CNW Telbec/ - À quelques jours du dépôt du budget du Canada 2021, le Chantier de l'économie sociale réitère ses demandes au gouvernement afin d'outiller les entreprises collectives dans la relance économique au pays. Il invite le gouvernement à tenir promesse et livrer rapidement les 755 millions disponibles au Fonds de finance sociale.

« Alors que le Canada est toujours dans la pire crise sanitaire des 100 dernières années, les 755 millions promis ne peuvent plus se faire attendre. Ils sont nécessaires pour non seulement la reprise économique, mais aussi pour résoudre les problèmes d'inégalité qui ont été mis au jour par la pandémie. Avec ses 11 200 entreprises et ses 220 000 salariés, l'économie sociale est un joueur essentiel pour y arriver. Les acteurs sur le terrain sont prêts à mettre en marche des projets innovants, durables et structurants pour les communautés », a déclaré monsieur Laurent Levesque, président du conseil d'administration du Chantier de l'économie sociale.

« L'annonce du Fonds de finance sociale a été une belle preuve d'audace. Nous aurons besoin de cette même audace pour la relance économique. Les entreprises d'économie sociale attendent depuis plus de 2 ans ce qu'on leur a promis. Nous n'avons pas le luxe d'attendre plus longtemps. Cette attente est d'ailleurs d'autant plus difficile à comprendre que le gouvernement lui-même reconnaît que le Fonds de finance sociale pourrait générer jusqu'à 2 milliards de dollars en retombées économiques et contribuer à créer jusqu'à 100 000 emplois au cours de la prochaine décennie », a expliqué madame Béatrice Alain, directrice générale du Chantier.

Rappelons que le Fonds de finance sociale a été annoncé lors de la mise à jour économique de l'automne 2019 par le gouvernement du Canada, répondant ainsi au Groupe directeur sur la co-création d'une stratégie d'innovation sociale et de finance sociale, composé principalement d'experts du secteur des organismes de bienfaisance et sans but lucratif, qui recommandait la création d'un tel outil pour l'économie sociale dans son rapport final présenté en août 2018.

Un budget de reprise économique et sociale

Afin de pouvoir contribuer pleinement à une relance économique verte, locale et juste, le Chantier réitère l'importance de mieux arrimer les programmes économiques du gouvernement à la réalité des entreprises d'économie sociale. « L'économie sociale, comme les OBNL ou les COOP, peut être un modèle d'affaires plus résilient et mieux adapté aux besoins des communautés pour autant que l'on accompagne adéquatement. Nous demandons donc au gouvernement de ne pas sous-estimer l'impulsion qu'il peut donner à un réseau économique local et solidaire dans tout le Québec et d'offrir l'agilité nécessaire à ses programmes pour bien répondre aux besoins de l'ensemble des entreprises », a expliqué madame Alain, qui rappelle que contrairement aux entreprises dites traditionnelles, dont 80% d'entre elles peinent à se maintenir lors de leurs 10 premières années d'activité, 75% des entreprises d'économie sociale sont toujours en opération 15 ans après leur création.

Outre l'adaptation des programmes, le Chantier réclame que le Canada en fasse plus pour l'achat responsable. Il suggère que le gouvernement canadien adopte des critères sociaux et environnementaux pour ses approvisionnements et ses appels d'offres publics. Dans la même veine, le Chantier offre une solution pour stimuler l'investissement en économie sociale par la création d'un Fonds d'appariement en économie sociale basé sur le modèle du Fonds du Canada pour l'investissement en culture.

À propos du Chantier de l'économie sociale

Le Chantier de l'économie sociale est une organisation autonome et non partisane qui a pour principal mandat la concertation pour la promotion et le développement de l'entrepreneuriat collectif au Québec. Corporation à but non lucratif, le Chantier réunit des promoteurs d'entreprises d'économie sociale (coopératives et organismes sans but lucratif) œuvrant dans de multiples secteurs d'activités (communications, loisir, technologies, habitation, services aux personnes, ressources naturelles, formation, financement, services de proximité, culture, etc.), des représentants des grands mouvements sociaux et des acteurs du développement local en milieux urbain et rural.

L'économie sociale au Québec en bref

Le Québec compte plus de 11 200 entreprises d'économie sociale qui représentent globalement un chiffre d'affaires de 47,8 milliards de dollars. Celles-ci procurent un emploi à plus de 220 000 personnes.

