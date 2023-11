Budget de la Ville : où sont les économies?

MONTRÉAL, le 15 nov. 2023 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain accueille avec réserve le budget 2024 de la Ville de Montréal dévoilé aujourd'hui par Valérie Plante, mairesse de Montréal, et Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif et responsable des finances par intérim.

« Dans un contexte économique difficile, le budget de la Ville de Montréal déposé aujourd'hui est préoccupant, tant pour les particuliers que pour les entreprises. La décision de hausser les taxes foncières globales de 4,6 % - et surtout de 4,9 % pour le secteur résidentiel - pèsera très lourdement dans les finances des Montréalais. Combien de travailleurs ont obtenu une augmentation salariale de 4,9 % durant la dernière année? Combien d'entreprises et de commerces prévoient une hausse de leurs revenus nets de 4,6 % cette année? De fait, toutes les entreprises et tous les ménages sont à revoir leurs budgets, à limiter leurs dépenses et à se serrer la ceinture. On cherche en vain dans le budget déposé aujourd'hui un tel exercice de réduction des dépenses de la part de la Ville », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Notre analyse du budget porte sur quatre enjeux prioritaires pour le milieu des affaires. D'abord, le secteur non résidentiel continue de subir un fardeau fiscal parmi les plus lourds au Canada. Cela nuit à la compétitivité de nos entreprises et de notre économie. On le répète chaque année : l'administration municipale doit concentrer ses dépenses dans ses champs de compétence. La Ville doit produire un plan rigoureux, chiffré et doté d'un échéancier clair pour corriger cette faiblesse », a précisé Michel Leblanc

« Ensuite, la Ville de Montréal souffre d'un grave problème de fluidité des déplacements. La mobilité à Montréal et au centre-ville demeure une préoccupation majeure pour les entreprises, notamment celles qui réfléchissent à la localisation de leurs activités. La publication de l'étude de la Chambre Blocage minimum a mené la Ville à s'engager à améliorer la coordination des chantiers qui entravent la voie publique. Nous saluons le financement pour accroître les effectifs de l'Escouade mobilité. Cependant, la Ville doit faire beaucoup plus. Nous sommes déçus de constater qu'elle ne prévoit pas élargir l'accès de sa plateforme AGIR à tous les partenaires avant 2028. Cette plateforme est l'outil dont se sert la Ville pour répertorier et coordonner les chantiers publics et privés. Il faut bouger beaucoup plus vite », a expliqué Michel Leblanc.

« Troisièmement, nous avons un problème de démarrage de projets d'habitation à Montréal. Les demandes de permis et le nombre de mises en chantier sont en forte baisse, beaucoup plus que dans les autres métropoles du pays. Si l'ajout de fonds liés au développement de zones à fort potentiel comme le secteur Bridge-Bonaventure et l'Est de Montréal est bienvenu, encore faut-il que les promoteurs aient la conviction que leurs projets pourront se déployer sans délai. Nous sommes déçus que la Ville n'ait pas profité de ce budget pour consacrer des montants additionnels pour accélérer les processus d'approbation des projets et les mécanismes de suivi, et proposer une stratégie pour profiter des sommes annoncées par les gouvernements du Québec et du Canada pour le logement social et abordable », a poursuivi Michel Leblanc.

« Enfin, notre quatrième angle porte sur les décisions de la Ville pour accélérer la transition vers une métropole sobre en carbone. Nous saluons le leadership de la Ville. Les sommes prévues dans le budget, que ce soit pour le verdissement du territoire ou l'adaptation aux changements climatiques, sont conséquentes. Nous appuyons également la volonté de la Ville de poursuivre son chantier d'évaluation de nouvelles sources de financement axées sur les principes d'utilisateur-payeur et d'écofiscalité », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

