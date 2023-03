Budget de la CAQ : insuffisant et à courte vue, dénonce l'opposition officielle

QUÉBEC, le 21 mars 2023 /CNW/ - En plus de surévaluer la performance de l'économie et de couper les versements aux Fonds des générations, le gouvernement de François Legault montre une fois de plus son manque de vision pour soutenir les familles et les PME ainsi que pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre.

Avec son budget, le gouvernement caquiste confirme qu'il abandonne les générations futures pour financer ses baisses d'impôts. Bien qu'il soit urgent de soutenir les Québécoises et les Québécois, l'opposition officielle estime qu'il aurait été préférable de faire le choix de la cohérence fiscale et de ne pas hypothéquer l'avenir des jeunes.

Il est clair que le gouvernement abandonne les familles. Plutôt que de bonifier de 25 % le crédit de solidarité comme nous le demandions, le budget prévoit une augmentation de seulement près de 3 %. Pourquoi le gouvernement s'entête-t-il à ne pas garantir à toutes et à tous une place en service de garde à 8,85 $ ? Il est inacceptable aussi que le gouvernement taxe encore des produits de première nécessité. C'est irresponsable considérant l'actuelle hausse du coût de la vie.

Avec notre système de justice en crise, il est inconcevable que le gouvernement caquiste n'apporte aucune solution suffisante. Pour ce qui est de la lutte aux changements climatiques, le gouvernement caquiste fait la démonstration que l'environnement n'est rien de plus qu'une note de bas de page. Après cinq budgets, le plan se fait toujours attendre.

« Après cinq ans de gouvernement caquiste, d'immenses problèmes se sont développés au sein même des missions essentielles de l'État. Dans ce cinquième budget, rien n'assure aujourd'hui à tous les Québécois de recevoir des services fondamentaux tant notamment en santé, en justice, que pour les services de garde. La CAQ ne propose aucune vision durable pour soutenir nos PME, moteurs économiques du Québec. Ce budget est insuffisant et à courte vue. »

- Marc Tanguay, chef de l'opposition officielle et député de LaFontaine

« En finançant ses baisses d'impôts à même les versements au Fonds des générations, le ministre des Finances choisit la façon la plus dispendieuse qui soit. Couper les versements au Fonds est une erreur historique qui aura un coût important pour toute la société québécoise. Ce faisant, le gouvernement repousse d'une génération l'atteinte de la soutenabilité budgétaire. Dans son ensemble, il s'agit d'un budget décevant pour l'environnement, le logement, le soutien aux entreprises et pour faire face à la hausse du coût de la vie. »

- Frédéric Beauchemin, porte-parole en matière de finances et député de Marguerite-Bourgeoys

