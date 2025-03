QUÉBEC, le 25 mars 2025 /CNW/ - La ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia LeBel, dépose aujourd'hui le Budget de dépenses 2025-2026 qui s'élève à 130,6 G$. Cet exercice budgétaire réitère l'importance de l'engagement du gouvernement envers les services publics, et ce, tout en déployant des mesures ciblées pour protéger l'économie du Québec dans un contexte d'incertitude.

« C'est l'occasion de concrétiser les effets des investissements majeurs des dernières années en santé et en éducation tout en améliorant de façon tangible notre gestion des dépenses. L'ensemble du gouvernement, incluant tous les ministères et organismes, à tous les niveaux décisionnels, devra se mobiliser pour assurer le respect de leurs prévisions budgétaires. L'examen des dépenses, que nous avons entamé cette année, n'est qu'un début : nous redoublerons d'efforts pour que les fonds publics soient gérés toujours plus rigoureusement et efficacement au sein du gouvernement du Québec. Il est possible de faire mieux, et nous le ferons », a souligné la présidente du Conseil du trésor.

En effet, un examen des dépenses budgétaires a permis d'identifier 3 G$ d'économies au sein des différents ministères et organismes. Ces économies touchent principalement des mesures administratives liées au fonctionnement de l'État, au plafonnement des tarifs de la main-d'œuvre indépendante dans le secteur de la santé et des services sociaux et à la transformation de certains programmes. Des organismes publics offrant des services administratifs à leurs pairs, tels que la Société québécoise des infrastructures, le ministère de la Cybersécurité et du Numérique et le Centre d'acquisitions gouvernementales, seront notamment appelés à mettre en commun certaines activités pour optimiser les coûts associés. Cette démarche s'inscrit en cohérence avec le chantier de réduction de la bureaucratie et d'allègement de l'environnement règlementaire et administratif.

Priorité aux entreprises québécoises au sein des marchés publics

La Stratégie gouvernementale des marchés publics, qui vise à favoriser l'achat québécois dans l'octroi de contrats publics, démontre son efficacité. En 2023-2024, sur 32 G$ de contrats publics octroyés, 27 G$ ont été conclus avec des entreprises québécoises. Cette proportion est ainsi passée de 78 % en 2019-2020 à 85 % à l'heure act­­uelle; il s'agit d'un gain significatif. Par ailleurs, la proportion des acquisitions en bien québécois du gouvernement est passée de 38 % à 52 % au cours de cette même période.

Une réponse forte aux tarifs douaniers américains

En réponse aux tarifs imposés par les États-Unis, le gouvernement continuera d'utiliser les marchés publics en pénalisant, jusqu'à nouvel ordre, les entreprises américaines qui soumissionnent sur ses appels d'offres. Ces pénalités s'ajoutent aux mesures de resserrement des règles régissant les acquisitions publiques, notamment sur les plateformes d'achat en ligne, qui ne favorisent pas l'approvisionnement des organismes publics auprès de fournisseurs québécois.

À ces mesures s'ajoutent plusieurs programmes de soutien, dont FRONTIERE et ESSOR, qui sont déployés par la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie pour offrir une aide financière aux entreprises d'ici et améliorer leur productivité. La ministre de l'Emploi a quant à elle lancé deux initiatives, FORCE et ACOMOD, pour développer rapidement de nouveaux marchés et augmenter la productivité par le biais de formations sur mesure destinées aux travailleurs dans les entreprises.

Un retour sur les investissements

Entre 2018-2019 et 2024-2025, rappelons que les dépenses consolidées du gouvernement du Québec sont passées de 98,3 G$ à 153,4 G$, soit une hausse de 56 %. « Des sommes colossales ont été investies en santé et en éducation puisqu'il était nécessaire de le faire. Maintenant, le présent Budget de dépenses envoie un signal fort à l'ensemble des acteurs du gouvernement du Québec : le temps est venu que ces investissements majeurs dans les services publics donnent des résultats. La population a des attentes claires envers nous. Cela nécessitera inévitablement une amélioration de notre efficacité à tous les niveaux. C'est notre responsabilité à tous de passer à l'action dans l'intérêt des Québécois », a conclu la ministre.

