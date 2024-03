QUÉBEC, le 12 mars 2024 /CNW/ - La ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, dépose le Budget de dépenses 2024-2025 qui s'élève à 124,3 G$ de dollars et prévoit des investissements dans les secteurs prioritaires, soit la santé et les services sociaux, ainsi que l'éducation et l'enseignement supérieur.

« On a le devoir de respecter les priorités des Québécois et d'investir dans nos deux grands réseaux pour leur offrir des services à la hauteur de ce qu'ils attendent et méritent. La stratégie de gestion des dépenses efficiente et responsable que nous présentons répond à ces priorités tout en nous permettant de respecter nos objectifs de dépenses pour cet exercice financier. Parallèlement, on s'engage à poursuivre l'optimisation gouvernementale afin que chaque dollar investi par les contribuables ait les retombées attendues », a-t-elle souligné.

Une gestion moderne de nos ressources humaines

Pour l'exercice 2024-2025, l'État québécois privilégie une croissance des effectifs qui permettra d'assurer un niveau de services publics de qualité dans les réseaux de la santé et de l'éducation. Cette croissance de la main-d'œuvre est établie en cohérence avec les priorités gouvernementales et l'évolution de la population active.

Dans les derniers mois, le gouvernement a été engagé dans une ronde de négociations avec les salariés des secteurs public et parapublic. Des ententes ont été conclues avec plus de 450 000 employés et des avancées significatives ont été réalisées, notamment dans l'organisation du travail, afin d'assurer une meilleure stabilité dans les équipes-écoles et des soins de santé de qualité partout dans le réseau.

La Stratégie de gestion des ressources humaines de la fonction publique 2023-2028, quant à elle, permettra à l'État québécois de faire face aux défis du marché du travail. L'attraction et la fidélisation des talents sont au cœur de cette nouvelle stratégie qui mise sur l'innovation et l'expertise de son effectif.

La performance de l'État toujours au premier chef

Le gouvernement est engagé dans un processus d'amélioration continue de la performance de son administration publique, de ses programmes et, ultimement, de la qualité des services publics. La Stratégie en révision des programmes 2023-2027 a d'ailleurs pour objectif d'accroître la performance de l'État, d'améliorer la qualité des services aux citoyens et de contribuer à contenir la croissance des dépenses des programmes gouvernementaux.

De son côté, le Tableau de bord de la performance de l'administration publique, disponible en ligne, continuera d'être une référence fiable afin de favoriser l'adoption de meilleures pratiques au sein de l'appareil gouvernemental.

Nos marchés publics : un levier important pour l'économie du Québec

La Stratégie gouvernementale des marchés publics, maximisée par les modifications apportées à la Loi sur les contrats des organismes publics, continuera de se déployer en 2024-2025, au bénéfice des entreprises québécoises, notamment les PME, des moteurs de développement économique importants. Grâce à plusieurs mesures, en un an, les acquisitions de biens québécois ont connu une hausse de 330 M$. L'objectif est d'atteindre, à terme, une hausse de 1,5 G$.

Par ailleurs, dans le secteur de la construction, le gouvernement mettra en place un cadre normatif plus agile qui favorisera la performance des donneurs d'ouvrage afin de faire face aux enjeux importants que rencontre ce secteur, comme la hausse des coûts et des délais de réalisation. À cet égard, un jalon important a été réalisé au début de l'année 2024, avec l'entrée en vigueur progressive de la nouvelle règlementation relative aux contrats de service professionnels d'architecture et d'ingénierie liés à des travaux de construction.

Examen des dépenses

Finalement, le gouvernement amorcera au cours de l'exercice 2024-2025 un examen global des dépenses, lequel s'effectuera de façon méthodique et ordonnée. À cet égard, une attention particulière sera portée à la préservation des services à la population. Les effets des actions retenues seront pris en compte lors de l'élaboration du Budget de dépenses 2025-2026.

Lien connexe

www.tresor.gouv.qc.ca

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

Renseignements: Source : Marylène Le Houillier, Attachée de presse, Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Tél. : (819) 383-6625; Information : Relations avec les médias, Directions des communications, Secrétariat du Conseil du trésor, Tél. : (418) 781-9520, [email protected]