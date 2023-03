Budget de dépenses 2023-2024 - Un gouvernement plus agile et performant pour des services publics de qualité

QUÉBEC, le 21 mars 2023 /CNW/ - La ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia LeBel, a déposé aujourd'hui le Budget de dépenses 2023-2024 qui s'élève à 115,5 G$. En plus d'y annoncer des investissements majeurs en santé, en éducation et en enseignement supérieur, le gouvernement s'engage plus que jamais à optimiser l'agilité et la performance de l'État afin de garantir des services de qualité à la population.

Le Budget de dépenses contient plusieurs objectifs ambitieux qui toucheront à divers secteurs névralgiques, tels que :

rendre le système de santé plus efficace et plus humain, afin notamment de prendre soin des aînés, des personnes proches aidantes et des personnes vulnérables;

encourager la persévérance scolaire, la réussite éducative et augmenter la pratique des loisirs, du sport et de l'activité physique;

favoriser l'accès, la persévérance et la diplomation aux études supérieures;

accroître l'offre de logements sociaux et abordables;

fournir des services de garde éducatifs à l'enfance adaptés aux besoins des familles;

faire rayonner la culture québécoise sous toutes ses formes et valoriser la langue française;

protéger l'environnement, assurer la conservation et la mise en valeur de la biodiversité et jouer un rôle clé dans la transition climatique;

accélérer la reconnaissance des compétences des personnes immigrantes et favoriser leur intégration.

Une administration publique plus performante

Afin d'accroître la performance de l'État et d'ainsi bonifier les services publics, le gouvernement continuera d'optimiser ses façons de faire. Grâce au Tableau de bord de la performance de l'administration publique, accessible à tous, les ministères et les organismes publics pourront continuer de partager les bonnes pratiques et d'améliorer leurs processus. D'autre part, la révision des programmes contribuera à augmenter l'efficacité des ministères, notamment par le biais du partage des ressources et de l'expertise ainsi que d'une utilisation accrue du numérique.

Une fonction publique moderne et efficace

Dans le but de s'adapter aux réalités du marché du travail ainsi qu'aux contextes économique et démographique, une nouvelle Stratégie de gestion des ressources humaines sera déployée à partir de l'automne 2023. Le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) poursuivra également ses efforts concernant la Politique-cadre en matière de télétravail, qui vise une plus grande flexibilité, la régionalisation de 5 000 emplois du secteur public (près de 3 400 emplois ont déjà été régionalisés au 31 janvier 2023) et la mise en œuvre d'un programme d'accès à l'égalité en emploi.

Négociation dans les secteurs public et parapublic

Dans le cadre des négociations visant le renouvellement des conventions collectives pour plus de 600 000 employés des secteurs public et parapublic, le gouvernement a déposé en décembre dernier des offres avantageuses. Ces offres témoignent de la volonté gouvernementale de répondre aux enjeux d'organisation du travail et de reconnaissance de l'expertise des personnes qui œuvrent au sein des secteurs public et parapublic.

Des marchés publics résolument québécois

L'utilisation des contrats publics comme moteur de développement économique a été inscrite au cœur de la Loi sur les contrats des organismes publics. Ainsi, sans faire de compromis sur l'intégrité des marchés publics et dans le respect des accords de libéralisation, le gouvernement poursuivra ses efforts pour favoriser l'achat québécois, le développement durable et l'innovation. Il pourra prioriser l'achat québécois en réservant un appel d'offres public aux petites entreprises du Québec, en leur accordant un avantage en fonction de la valeur ajoutée québécoise ou en exigeant des produits, des services et des travaux de construction québécois.

Par ailleurs, la mise en place d'un répertoire des fournisseurs permettra aux entreprises d'ici de bénéficier d'une meilleure visibilité lors de l'attribution de contrats publics et de concourir à l'atteinte de l'objectif gouvernemental de hausse des acquisitions de biens québécois.

Le SCT réalise également des travaux visant à éliminer un irritant important pour les entreprises du secteur de la construction. Il proposera prochainement un règlement sur les délais de paiement et le règlement des différends dans cette industrie.

Citation

« Ce budget de dépenses reflète notre ambition d'offrir de meilleurs services publics tout en optimisant les façons de faire de l'appareil gouvernemental. Grâce à une meilleure performance de l'État et en faisant une gestion rigoureuse des dépenses, il est possible d'y parvenir. Le message de notre gouvernement est clair et nos actions le seront tout autant : chaque dollar investi devra avoir des retombées significatives, visibles et concrètes pour la population. »

Sonia LeBel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

Lien connexe

