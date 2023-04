TORONTO, le 6 avril 2023 /CNW/ - Dans le cadre du Budget de 2023 - Un plan canadien, le gouvernement du Canada investit afin de soutenir une classe moyenne plus forte, une économie abordable et un avenir prospère pour la population canadienne. Le Canada a enregistré la plus forte croissance économique parmi les pays du G7 au cours de la dernière année. Quelque 830 000 Canadiens de plus qu'avant la pandémie sont sur le marché du travail et de ce nombre, 361 600 sont en Ontario.

Aujourd'hui, la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, l'honorable Carolyn Bennett, ainsi que la ministre des Aînés, l'honorable Kamal Khera, ont rencontré des professionnels de la santé au Davenport-Perth Neighbourhood and Community Health Centre, pour souligner les fonds proposés dans le budget de 2023 afin de renforcer les soins de santé publics et soutenir les travailleurs de la santé à travers le pays.

Par ailleurs, les ministres ont également annoncé, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, une entente avec l'Ontario pour assurer l'amélioration continue de l'accès aux soins à domicile et communautaires, de même qu'à des services de soutien en matière de santé mentale et de toxicomanie. Dans le cadre de cette entente, l'Ontario a reçu plus de 465 millions de dollars en 2022-2023, sur le financement de 11 milliards de dollars sur 10 ans promis dans le budget de 2017.

Le budget de 2023 énonce le plan du gouvernement pour renforcer le système universel de soins de santé public, qui consiste à injecter près de 200 milliards de dollars sur 10 ans, dont 77 milliards à l'Ontario. Il vise à assurer un accès rapide aux équipes de professionnels et aux prestataires de soins de santé familiale, à constituer une main-d'œuvre durable en santé, à offrir un meilleur accès à des services de soutien en santé mentale de qualité et à permettre aux patients d'accéder à leur propre dossier médical électronique.

Aider les Canadiens à vieillir dans la dignité, près de chez eux, et veiller à ce qu'ils puissent recevoir des soins à domicile ou dans un établissement sécuritaire de soins de longue durée est une autre priorité commune qui donne lieu à une collaboration déjà en cours.

Les travailleurs de la santé du Canada sont les piliers de notre système de santé, mais ils font actuellement face à des défis sans précédent. C'est pour cette raison que le budget de 2023 prévoit des fonds pour mieux les soutenir. En collaboration avec les provinces et les territoires, le gouvernement œuvre à améliorer leurs conditions de travail, afin que les travailleurs de la santé puissent continuer à faire ce qu'ils font de mieux : veiller à la santé des patients.

Les préposés aux services de soutien à la personne, par exemple, prennent grand soin des gens et méritent de toucher un salaire équitable. Le budget de 2023 comprend un financement de 1,7 milliard de dollars sur cinq ans pour appuyer les augmentations salariales de ces travailleurs et d'autres personnes ayant des professions connexes.

Afin d'aider les professionnels de la santé à prendre leurs fonctions plus rapidement au Canada, le gouvernement fédéral travaille, avec les provinces, les territoires et d'autres partenaires du secteur de la santé, à simplifier le processus de reconnaissance des titres de compétences étrangers pour les professionnels de la santé étrangers. Il s'efforce également de faire reconnaître ces titres aux yeux de plusieurs administrations, afin que ces professionnels bien formés puissent travailler là où les besoins se font sentir.

Le gouvernement du Canada maintient son soutien aux médecins et au personnel infirmier grâce à ses investissements, notamment par des initiatives telles que l'extension du programme canadien d'annulation des prêts aux étudiants pour les médecins et le personnel infirmier qui pratiquent dans des communautés rurales ou éloignées mal desservies.

Ces financements conséquents proposés dans le budget de 2023, de même que la collaboration soutenue avec les provinces, les territoires et les partenaires de la santé, permettront de continuer à soutenir les travailleurs de la santé et le système de soins de santé public. Ils sont essentiels au bien-être des Canadiens et le fondement d'une économie saine et croissante.

Citations

« Pour assurer de meilleurs soins de santé pour les Canadiennes et les Canadiens, nous devons appuyer nos travailleurs de la santé et voir à ce que les patients aient rapidement accès aux services de santé dont ils ont besoin et qu'ils méritent. Il s'agit notamment d'améliorer les services communautaires,, de soutenir les proches aidants, et d'accroître l'accès aux services communautaires en santé mentale, surtout dans les régions rurales et isolées. Le budget de 2023 épaulera notre mission auprès des provinces et des territoires dans le but d'améliorer les soins de santé et de bâtir une économie canadienne plus forte, durable et sûre pour toutes et tous. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« Pendant que nous nous préparons au vieillissement de la population, nous devons absolument investir dans les soins à domicile et les soins communautaires, tout en soutenant les aidants naturels. L'accord Canada-Ontario améliorera l'accès à ces services, ainsi qu'aux services liés à la santé mentale et aux dépendances dans toute la province. Ces mesures s'ajoutent aux investissements sans précédent annoncés dans le budget de 2023 en faveur de notre système universel de soins de santé financés par l'État, afin d'obtenir de meilleurs résultats pour toutes les Canadiennes et tous les Canadiens, quelle que soit leur situation financière. »

L'honorable Kamal Khera

Ministre des Aînés

« Il n'est pas question de santé sans la santé mentale. Faisant fond sur les investissements considérables dans les soins de santé présentés dans le budget 2023, l'accord conclu aujourd'hui avec l'Ontario contribuera à renforcer la capacité des prestataires de santé familiale, à améliorer les soins culturellement éclairés, à développer les soins virtuels pour les jeunes et à réduire les méfaits et la stigmatisation liés à la consommation de substances. Nous continuerons à mettre tout en œuvre pour que toutes les personnes au Canada aient accès en temps voulu aux soutiens en matière de santé mentale et de dépendance dont elles ont besoin et qu'elles méritent. »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Avec l'aide de nos partenaires, nous permettons aux Ontariens à accéder à des soins plus près de chez eux. Nous continuerons de mettre en place notre plan audacieux, Your Health, et d'y injecter des fonds considérables pour renforcer les soins à domicile et communautaires, de même que les mesures de soutien en santé mentale. Nous nous assurerons que les Ontariens ont plusieurs voies d'accès aux soins, aujourd'hui et demain. »

L'honorable Sylvia Jones

Vice-première ministre et ministre de la Santé de l'Ontario

« Les Ontariens méritent d'avoir facilement accès à des soins où ils se trouvent et au moment où ils en ont besoin. Dans le cadre de sa feuille de route vers le bien-être, l'Ontario continuera d'injecter des fonds sans précédent pour mettre en place un continuum de soins axé sur le rétablissement grâce auquel les gens pourront bénéficier, près de chez eux, d'options de traitement mieux adaptées à leur développement et à leur culture. »

L'honorable Michael Tibollo

Ministre associé de la Santé mentale et des Toxicomanies

« Une collaboration entre l'Ontario et le gouvernement fédéral nous permet de faire avancer les choses pour les aînés et les personnes handicapées de notre grande province. Aujourd'hui, je salue les deux paliers de gouvernement pour avoir uni leurs efforts et s'être entendus sur un financement stable et prévisible grâce auquel nous pourrons améliorer les mesures de soutien communautaires afin que les personnes aînées puissent s'impliquer dans la vie de leur communauté et mener des vies actives et saines près des leurs. »

L'honorable Raymond Cho

Ministre des Aînés et de l'Accessibilité de l'Ontario

« Les résidents de Davenport se réjouiront de cet investissement fédéral dans les soins de santé et de l'accord conclu avec le gouvernement de l'Ontario, qui ont pour but de fournir plus de services de santé mentale et de soins à domicile; de veiller à ce que les personnes habitant à Davenport aient accès à un médecin de famille ou à une équipe de santé familiale; et permettre de réduire les arriérés en interventions chirurgicales. Grâce à cet investissement fédéral considérable et à l'accord conclu avec la province, la population de Davenport recevra les soins de santé dont elle a besoin. »

Julie Dzerowicz

La députée de Davenport

« Les soins de santé primaires sont la pierre angulaire d'une communauté saine et résiliente. Grâce à l'investissement et au renforcement de notre système de santé, nous serons en mesure de garantir aux Canadiennes et aux Canadiens l'accès aux soins et au soutien dont ils ont besoin, aujourd'hui et à l'avenir ».

Kim Fraser, directrice exécutive

Davenport-Perth Neighbourhood and Community Health Centre

