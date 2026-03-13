Budget 2026-27 : Dernière chance pour la CAQ de rencontrer les aspirations des Québécois

QUÉBEC, le 13 mars 2026 /CNW/ - Alors que le gouvernement de la CAQ promet un budget sobre, imposé par sa gestion désastreuse des 8 dernières années, l'équipe libérale souhaite que le prochain budget renferme des mesures significatives pour réduire le fardeau fiscal des PME, favoriser la construction de logements, opérer une meilleure gestion des finances publiques, incluant une priorisation efficace du PQI et renforcer la vitalité culturelle et la langue française. Le porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances, Frédéric Beauchemin, et le chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, estiment qu'il est temps d'intervenir intelligemment dans ces secteurs vitaux pour l'économie québécoise et ainsi retrouver notre liberté de faire des choix.

Soutenir nos PME

Au Québec, les PME sont le moteur de notre économie, particulièrement en région, et elles ont été abandonnées par la CAQ qui n'en avaient que pour les grandes entreprises étrangères. L'opposition officielle s'attend à des mesures concrètes pour réduire leur fardeau fiscal, stimuler l'investissement et la productivité et abaisser les subventions pour les entreprises étrangères. « Nos PME représentent 90 % de nos entreprises, il est grand temps de leur redérouler le tapis rouge afin d'accroître la prospérité et d'assurer une plus grande vitalité de nos régions », insiste le chef du PLQ.

Relancer la construction de logements

Après avoir nié la crise du logement pendant des années, la CAQ a échoué à relancer la construction au Québec, notamment en négligeant le soutien aux municipalités qui manquent cruellement de moyens pour fournir à la demande en matière d'infrastructures essentielles. Toujours selon le chef du PLQ : « Le budget de la semaine prochaine doit contenir des investissements pour permettre aux municipalités d'offrir les réseaux d'eau et d'aqueduc qui sont actuellement un frein majeur au développement de nouveaux projets. »

Faire les bons choix pour le PQI

Partout au Québec, l'état des infrastructures se détériore : les hôpitaux, les écoles et plusieurs installations ont besoin d'investissements urgents. Jusqu'à maintenant, la CAQ a très mal géré le Plan québécois des infrastructures en ne priorisant pas les infrastructures essentielles, notamment en santé et en éducation. Le député libéral de Marguerite-Bourgeoys espère que « le gouvernement démontrera enfin de la rigueur dans la gestion du PQI et priorisera les projets qui ont le plus d'impacts pour la population, ce qui n'a pas été le cas au cours des huit dernières années ».

Valoriser notre culture et la langue française

La culture qui figure parmi les priorités de M. Milliard, ne doit pas faire les frais des mauvaises décisions passées de la CAQ. Pour le chef du Parti libéral du Québec, le budget à venir doit nécessairement contenir la reprise du financement des sorties scolaires culturelles, un moyen essentiel pour assurer aux jeunes l'accès à notre culture. De plus, les élus libéraux espèrent des mesures concrètes pour favoriser l'apprentissage du français et la mise en œuvre des recommandations du rapport sur l'avenir de l'audiovisuel québécois, un secteur qui fait rayonner le Québec.

Gestion des finances publiques

Alors que le gaspillage de la CAQ a mené le Québec à des déficits historiques dans les dernières années, l'aile parlementaire libérale estime que le gouvernement doit renforcer la transparence et la discipline budgétaire. Cela doit passer notamment par la création d'un directeur parlementaire du budget qui permettra d'assurer une gestion plus rigoureuse et indépendante des finances publiques, comme l'a déjà proposé le député de Nelligan, Monsef Derraji, dans son projet de loi n ° 695 présenté au printemps de 2024.

Citations

« Depuis 8 ans, le gouvernement Legault a gaspillé comme des marins en cavale et il se retrouve aujourd'hui incapable de répondre à la situation économique mondiale et offrir les services publics pour lesquels les Québécois paient des impôts. Pour nous, c'est clair, nos PME ont besoin d'air pour continuer d'être le poumon de notre économie et augmenter notre productivité et créer de la richesse collective. »

- Frédéric Beauchemin, député de Marguerite-Bourgeoys et porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances

« Le contexte économique actuel commande des décisions budgétaires responsables et structurées, ce que la CAQ a été incapable de faire depuis 2018. De surcroît, sa mauvaise gestion des finances publiques l'empêche aujourd'hui d'avoir la marge de manœuvre nécessaire pour répondre aux besoins et aux priorités des Québécois. Après sept ans au pouvoir, le gouvernement se retrouve coincé par ses propres choix. Pendant que les Québécois font face à la hausse du coût de la vie et que les besoins explosent dans nos services publics, la CAQ a affaibli sa capacité d'agir. Les Québécois sont en droit de s'attendre à une gestion plus rigoureuse et à des choix budgétaires qui répondent réellement à leurs priorités. »

-Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec

