AVIS AUX MÉDIAS - Le PLQ participe demain à la conférence de presse de la Coalition l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR)
12 mars, 2026, 19:13 ET
QUÉBEC, le 12 mars 2026 /CNW/ - Veuillez prendre note que le porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, Monsef Derraji, participera à la conférence de presse organisée par la Coalition HMR le vendredi 13 mars 2026 à 9 h 30. Le député Derraji sera accompagné de Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec.
DATE :
13 mars 2026
HEURE :
9 h 30
LIEU :
5415 boulevard de l'Assomption (devant l'hôpital)
Montréal (Québec)
Sources : Marc Lapointe, Attaché de presse, Cabinet du chef parlementaire de l'opposition officielle, 418 580-9754, [email protected]; Earl M. Corales, Attaché de presse de Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec, 514 967-2649, [email protected]
