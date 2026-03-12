AVIS AUX MÉDIAS - Le PLQ participe demain à la conférence de presse de la Coalition l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR)

QUÉBEC, le 12 mars 2026 /CNW/ - Veuillez prendre note que le porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, Monsef Derraji, participera à la conférence de presse organisée par la Coalition HMR le vendredi 13 mars 2026 à 9 h 30. Le député Derraji sera accompagné de Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec.

DATE : 13 mars 2026



HEURE : 9 h 30



LIEU : 5415 boulevard de l'Assomption (devant l'hôpital)

Montréal (Québec)

