Budget 2026-2027 - Québec solidaire veut que l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont passe à l'étape de la réalisation

MONTRÉAL, le 15 mars 2026 /CNW/ - À l'approche du dévoilement du dernier budget de la CAQ, Québec solidaire demande au gouvernement d'inclure la phase de réalisation du projet de reconstruction de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont dans la nouvelle mouture du Plan québécois des Infrastructures :

« La CAQ met en péril l'accès aux soins de tout l'Est de Montréal en continuant de reporter le financement de la phase de réalisation d'HMR. La réalisation de ce projet ne doit pas attendre que la CAQ se trouve un nouveau chef, ça doit être la priorité de ce gouvernement, maintenant », dénonce Ruba Ghazal, porte-parole de Québec solidaire.

Lors d'un point de presse organisé par la Coalition HMR, le responsable solidaire en santé, Guillaume Cliche-Rivard, s'est inquiété des déclarations de l'aspirante Première ministre, Christine Fréchette, au sujet du projet :

« Est-ce que l'agrandissement et la modernisation de l'hôpital vont devenir un nouveau hochet électoral de la CAQ ? Ce gouvernement a déjà repoussé la réalisation du projet l'an passé et face au tollé de cette décision, tout ce qu'il a été capable de fournir c'est un stationnement. »

En 2025, Québec solidaire avait demandé au gouvernement de fournir un plan de réalisation chiffré avec un échéancier, sans succès.

« Si la phase 2 ne passe pas à l'étape de réalisation dans la nouvelle mouture du PQI, ce sera la preuve que la CAQ n'a jamais pris au sérieux ce projet et que ce ne sont, encore une fois, que des paroles en l'air », ajoute Alexandre Leduc, député solidaire d'Hochelaga-Maisonneuve.

Pour rappel, Québec solidaire a demandé à la CAQ de doubler les investissements dans les infrastructures de santé dans son budget 2026, notamment pour accélérer les projets urgents à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et à l'hôpital Douglas.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Laure Drouin, Attachée numérique, aile parlementaire de Québec solidaire, (581) 993 5781 ou [email protected]