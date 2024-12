Budget 2025 : Longueuil dévoile un budget rigoureux axé sur la stabilité et des investissements stratégiques selon les priorités de la population

LONGUEUIL, QC, le 9 déc. 2024 /CNW/ - La mairesse de Longueuil et présidente du comité exécutif d'agglomération, Catherine Fournier, ainsi que le vice-président du comité exécutif et président de la Commission des finances, des infrastructures et des ressources humaines, Jonathan Tabarah, ont dévoilé ce matin le budget 2025 de Longueuil, couvrant à la fois les compétences locales et d'agglomération. Ce budget rigoureux met l'accent sur la stabilité et les priorités stratégiques, visant à garantir un développement harmonieux et durable de la ville.

Le budget de Longueuil, dans ses compétences locales, totalise 565,4 M$. « Encore une fois cette année, l'exercice budgétaire s'est révélé ardu pour notre administration. L'inflation a certes connu une hausse moins prononcée lors du présent exercice, mais les augmentations de coûts auxquelles nous faisons face demeurent largement au-dessus du taux général, notamment pour des questions de rattrapage salarial qui ont eu un effet important sur le poids des conventions collectives de nos employés, tels que les cols blancs et les policiers », a déclaré la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier.

Pour 2025, la Ville de Longueuil compte limiter les embauches et rationaliser certaines offres de services afin de limiter la croissance des dépenses et de respecter la capacité de payer des contribuables. « Dans une perspective de saine gestion des fonds publics, de nombreux projets ont dû être reportés et chaque direction de la Ville a effectué des compressions. Pour les exercices 2022 à 2025, des réductions de la croissance des dépenses de 39,8 M$ ont été réalisées afin de stabiliser et garantir la santé financière à long terme de Longueuil, et ainsi, mettre en place des conditions optimales pour que le compte de taxes évolue d'une façon plus prévisible pour les citoyennes et les citoyens », a ajouté Jonathan Tabarah.

La hausse moyenne des taxes foncières est fixée à 3,2 % pour les propriétés résidentielles, soit légèrement en deçà de l'inflation mensuelle moyenne pour le Grand Montréal (3,5 %). L'effet du nouveau rôle d'évaluation sera également réparti sur trois ans afin de limiter les variations importantes selon les quartiers et les types de marchés immobiliers. « Les travaux du budget ont été menés avec le plus grand soin et la plus grande rigueur. Toutes les dépenses ont été réévaluées afin de dégager de potentielles économies et nous assurer que chaque dollar provenant des taxes payées par les contribuables de Longueuil puisse offrir le service de la meilleure qualité possible et répondre aux nombreuses priorités et préoccupations de la population. Entre autres, l'habitation, la prévention de la criminalité, la protection des milieux naturels, les aménagements sécuritaires autour des écoles et l'entretien des rues font partie des investissements prioritaires en 2025 », a ajouté la mairesse.

Priorités et principales enveloppes budgétaires

La Ville priorise en 2025 des projets concrets alignés sur ses cinq axes stratégiques qui répondent aux enjeux actuels et futurs :

1- Transition socioécologique et adaptation aux changements climatiques

Plantation de milliers de végétaux : 1,3 M$

Plan de verdissement : 3 M$ (enveloppe de 18 M$ sur 3 ans)

Réduction des îlots de chaleur : 750 000 $

2- Gestion responsable de l'eau

Mise en place du programme d'infrastructures vertes et bleues pour accroître la résilience aux fortes pluies : 850 000 $

Mise aux normes du Centre d'épuration de la Rive-Sud (CERS) : 6,9 M$ (PTI 2025-2026-92027)

Mise à niveau des équipements en eau potable : 24,6 M$ (PTI 2025-2026-2027)

Programme de mise à niveau des ouvrages d'assainissement des eaux usées : 18,7 M$ (PTI 2025-2026-2027)

Reconstruction de l'usine de production d'eau potable Mario-Petrone : 67,5 M$ (PTI 2025-2026-2027)

Mise à niveau de la distribution électrique, de la filtration, de la décantation et divers travaux à l'usine Louise-Gravel : 72,2 M$ (PTI 2025-2026-2027)

3- Habitation et soutien à la communauté

Réalisation de logements sociaux et abordables : 9,79 M$

Cadre de référence et plan d'action de lutte à l'itinérance 2024-2026 : 875 000 $

Soutien aux organismes locaux : 2,9 M$

4- Amélioration des milieux de vie

Programme de sécurisation des abords des écoles : 1,2 M$

Aménagement/réfection des terrains sportifs et aires de jeux : 12 M$

Programme de sécurisation des déplacements et d'éclairage : 5 M$

Soutien aux déplacements actifs, réseau cyclable et piétonnier : 7,9 M$

Déploiement du réseau de vélos en libre-service : 2,5 M$

5- Innovation et développement du territoire

Mise en œuvre du Plan directeur de la zone d'innovation en aérospatiale : 3 M$ (PTI 2025-2026-2027)

Mise à niveau des infrastructures publiques dans le secteur du métro : 6 M$ (PTI 2025-2026-2027)

En outre, Longueuil alloue une part importante de son budget local aux travaux publics, principalement pour soutenir ses opérations courantes. Par ailleurs, des ressources financières significatives sont également consacrées aux sports, loisirs et à la culture ainsi qu'au renouvellement de la convention collective des cols blancs.

Principales enveloppes budgétaires Travaux publics Déneigement, entretien des routes et des parcs, collecte et transport des matières

résiduelles, aqueduc et égout 102,7 M$ Loisirs et culture Activités des arénas, piscines, grands parcs

Soutien des différents intervenants du milieu sportif sur le territoire

Services des bibliothèques

Activités de formation, d'animation et de diffusion, soutien aux organismes culturels 48,5 M$ Administration Salaires, indexations, conventions collectives 48,3 M$

Budget d'agglomération

Le budget 2025, marqué par l'indexation des salaires et le renouvellement des conventions collectives des cols blancs et des policiers, s'élève à 479 M$ pour les compétences d'agglomération. Cela représente une augmentation des dépenses de 20,7 M$ par rapport au budget 2024. Les principales priorités budgétaires incluent la sécurité publique, le transport en commun, le traitement des eaux usées et la gestion des matières résiduelles. Rappelons que ce budget couvre les revenus et les dépenses liés aux responsabilités d'agglomération de Longueuil, offrant aux résidents de Boucherville, Brossard, Longueuil, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert des services essentiels.

Priorités budgétaires Sécurité publique Service de police de l'agglomération de Longueuil

Service de sécurité incendie de l'agglomération de Longueuil 202,9 M$ Transport en commun Contribution annuelle au transport collectif et contributions au programme

d'accessibilité pour les usagers de 65 ans et plus et autres services particuliers 110,3 M$ Hygiène du milieu Approvisionnement et traitement de l'eau potable

Traitement des eaux usées

Traitement des matières résiduelles 62,3 M$

« Je profite de l'occasion pour remercier les élus membres des commissions des finances, tant locale que d'agglomération, pour leur travail exemplaire, de même que leur président Jonathan Tabarah, grand maître d'œuvre de l'exercice budgétaire, sans oublier la trésorière Sylvie Toupin et son équipe, la direction générale de la Ville, ainsi que l'ensemble des autres directions et services. En tant que mairesse de Longueuil, je suis aussi très fière de pouvoir compter sur des équipes dévouées qui arrivent à fournir d'excellents services aux citoyennes et aux citoyens, malgré le contexte financier difficile. Ça en dit long sur l'efficacité de notre appareil public et sachez que nous sommes déterminés à maintenir cette qualité d'opération, notamment en rendant nos opérations plus flexibles, souples et efficientes », a conclu Mme Fournier.

Les détails concernant le budget 2025 de Longueuil, dans ses compétences locales et d'agglomération, peuvent être consultés en ligne à longueuil.quebec/budget.

À propos de Longueuil

Moderne et tournée vers l'avenir, Longueuil est la ville-centre de l'agglomération de Longueuil qui regroupe plus de 448 000 personnes. Longueuil se distingue par la qualité des services essentiels qu'elle offre à sa population, par sa programmation culturelle riche et variée, de même que par son fort potentiel de développement économique. Forte de ses 367 ans d'histoire, Longueuil propose aussi un milieu de vie stimulant et accueillant propice à l'épanouissement des familles, dans lequel se côtoient de grands espaces verts, des quartiers résidentiels et urbains paisibles ainsi qu'un milieu d'affaires prospère.

longueuil.quebec

SOURCE Ville de Longueuil

Source : Direction des communications et des affaires publiques, Ville de Longueuil, Téléphone : 450 463-7270, [email protected]