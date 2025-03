Budget 2025-26 : Le Parti libéral presse la CAQ de prendre soin de notre monde

QUÉBEC, le 22 mars 2025 /CNW/ - Après avoir dilapidé l'argent des Québécois et gaspillé sans compter, la CAQ doit profiter du budget, qui sera présenté la semaine prochaine, pour s'assurer d'offrir les services publics auxquels la population a droit et lui permettre de combler ses besoins de base, réclame Frédéric Beauchemin, porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances.

Produire, construire et servir

Pour le Parti libéral du Québec, seul vrai parti de l'économie, le gaspillage caquiste a assez duré. Un déficit record l'an passé n'a donné aucune amélioration dans les services à la population, dénonce l'opposition officielle. Elle réclame que les fonds publics soient gérés de façon plus responsable pour produire, construire et servir. Voilà ce qui devrait être les priorités de l'État en cette période d'incertitude économique.

Pour ce faire, le gouvernement doit s'assurer de prendre les mesures nécessaires pour augmenter la productivité tant au privé qu'au public, stimuler la construction afin d'augmenter l'offre de façon substantielle pour tous et, enfin fournir les services publics auxquels les Québécois ont droit. Jusqu'à maintenant, la CAQ a complètement échoué dans ces trois axes économiques de base.

Manger, loger et aider

Concrètement, l'opposition officielle estime que la population a droit à des mesures économiques lui assurant de combler ses besoins essentiels comme manger, se loger et se faire aider pour faire face à l'inflation, à la crise du logement et au contexte économique incertain.

Alors que la CAQ a englouti des milliards de dollars en chèques électoralistes, dans Northvolt, dans SAAQclic et bien d'autres, les Québécois n'ont jamais été aussi nombreux à vivre de l'insécurité alimentaire. De surcroît, c'est maintenant 20% des gens qui fréquentent les banques alimentaires qui occupent un emploi à temps plein, un symptôme évident de l'incompétence économique du gouvernement caquiste, estime le député libéral de Marguerite-Bourgeoys. C'est pourquoi l'opposition officielle réclame une bonification de 40M$ du financement alloué aux banques alimentaires.

L'engagement de construire 5000 nouveaux logements annuellement fait aussi partie des attentes essentielles de l'opposition libérale. « Se loger est un besoin de base et présentement, le gaspillage caquiste ne nous permet pas de croire que tous les Québécois pourront avoir accès à un logement », s'inquiète le député Beauchemin.

Le PLQ souhaite également que le budget caquiste prévoie des mesures pour éviter des fermetures de lits dans les CHSLD. Le budget devrait donc assurément contenir des mesures concrètes pour maintenir disponibles les 1200 lits actuellement menacés de fermeture en CHSLD, insiste M. Beauchemin.

Redresser la situation

Par ailleurs, le député de Marguerite-Bourgeoys considère que le redressement économique du Québec passe d'abord par l'amélioration de notre environnement d'affaires. Cela peut se réaliser grâce à des allègements règlementaires, une augmentation de la productivité, une fiscalité plus avantageuse et la réduction des barrières interprovinciales.

Alors que le gaspillage de la CAQ a mené le Québec à un déficit historique de 11 milliards de dollars, en 2024, et que le ministre Girard s'apprête à battre son propre record déficitaire, l'opposition libérale réitère l'urgence de présenter un plan de retour à l'équilibre budgétaire. Frédéric Beauchemin rappelle également la demande libérale de nommer rapidement un directeur parlementaire du budget.

Enfin, l'opposition libérale rappelle ses demandes pour faire face efficacement aux menaces tarifaires de Donald Trump :

Création d'un conseil de crise;

Nomination d'un négociateur en chef;

Élimination de barrières économiques interprovinciales.

« Depuis 7 ans, le gouvernement Legault prouve qu'il ne sait pas gérer l'argent public intelligemment. Il a gaspillé aveuglément en oubliant de s'occuper des Québécois. Prendre soin de notre monde, ça veut dire lui permettre de manger, de se loger et de l'aider à vieillir dignement. C'est la responsabilité de l'État. Non seulement la CAQ, n'a jamais été le parti de l'économie, mais elle manque cruellement de sensibilité et d'humanité. »

- Frédéric Beauchemin, député de Marguerite-Bourgeoys et porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances

« François Legault gère l'argent des Québécoises et des Québécois comme un enfant dans un magasin de bonbons : sans retenue et sans la moindre rigueur. Pendant toutes ces années au pouvoir, il aura gaspillé les taxes et impôts durement gagnés. Notre économie a régressé sous la CAQ. Nos PME souffrent plus que jamais de l'absence d'une véritable vision "Québec d'abord". Et les Québécois, dans tout ça? Ils peinent à se nourrir, à se loger et à accéder aux services publics essentiels. François Legault ne prend pas soin de notre monde. Cette fin de régime caquiste appelle un changement. Vivement les élections de 2026! »

-Marc Tanguay, chef de l'opposition officielle et député de LaFontaine

