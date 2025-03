Budget 2025-2026 - Pour un Québec fort : moins de sous-traitance pour retourner à l'équilibre budgétaire

QUÉBEC, le 25 mars 2025 /CNW/ - Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) encourage le gouvernement du Québec dans son effort pour renforcer son expertise interne en technologies de l'information : « Je félicite le gouvernement pour son intention d'internaliser certaines fonctions occupées par des ressources externes. Il faut maintenant que cette volonté se concrétise », souligne Guillaume Bouvrette, président du SPGQ.

Le SPGQ se questionne à savoir comment l'État opérationnalisera son intention tout en maintenant un gel de recrutement. « Il devra assurément avoir plus de ressources internes pour effectuer les tâches qui sont actuellement réalisées à l'externe et ainsi, inverser la progression de la sous-traitance », mentionne M. Bouvrette.

Dans cet ordre d'idées, le SPGQ est d'avis que le gouvernement doit s'attaquer à la sous-traitance devenue endémique dans l'appareil public afin d'atteindre son objectif de retourner à l'équilibre budgétaire. « Le recours aux ressources externes coûte beaucoup plus cher aux contribuables et amène une perte d'expertise interne. Il crée une dépendance aux firmes privées. Pour les dossiers stratégiques et névralgiques, il met à risque le gouvernement de s'empêtrer dans d'autres scandales comme SAAQclic », souligne le président du Syndicat.

De plus, le gouvernement doit impérativement pourvoir les postes vacants dans la fonction publique. « Maintenir le gel d'embauche peut sembler un moyen facile pour diminuer les dépenses de l'État, mais c'est se tirer dans le pied. Comment faire face aux sautes d'humeur de Donald Trump et réaliser des investissements structurants pour soutenir l'économie québécoise, sans l'expertise et les solutions innovantes de ses professionnelles et professionnels », prévient Guillaume Bouvrette.

Lors du budget 2024-2025, le gouvernement mentionnait qu'il reverrait la classification de certains emplois professionnels afin de devenir un employeur de choix dans un marché de plus en plus concurrentiel : « Où en est-il dans son exercice annoncé l'année dernière? Le SPGQ lui offre son entière collaboration pour ce processus qui permettrait à la fonction publique d'être plus attrayante », souligne le président du SPGQ.

Dans son objectif d'améliorer les services directs à la population à moindre coût, le gouvernement devrait cesser d'ajouter des structures en créant des agences. « On l'a vu avec Santé Québec. Sa création a fait grimper le nombre de postes de cadres de 12%. C'est connu, toute organisation soucieuse de contrôler ses dépenses va tenter de diminuer ses frais de gestion », déplore M. Bouvrette.

Le Syndicat croit que le gouvernement pourrait augmenter ses recettes de façon significative en poursuivant l'initiative du budget 2022-2023 concernant la lutte contre l'évasion fiscale et les fraudes envers l'État. Celle-ci a généré un rendement total de près de 680 millions de dollars. « En haussant les cibles de récupération fiscale, le gouvernement engrangerait des sommes supplémentaires sans pénaliser les citoyens et les entreprises qui paient déjà leur juste part. Revenu Québec doit toutefois avoir les ressources pour y parvenir », insiste M. Bouvrette.

Enfin, le gouvernement du Québec investira pour mettre en valeur la culture et l'identité québécoises : « Les sommes annoncées permettront de bonifier le financement du Conseil des arts et des lettres du Québec. C'est une bonne nouvelle, car le milieu culturel en a grandement besoin », conclut le président du SPGQ.

À propos du SPGQ

Le SPGQ est le plus grand syndicat de personnel professionnel du Québec. Créé en 1968, il représente plus de 35 000 spécialistes, dont environ 26 000 dans la fonction publique, 6 000 à Revenu Québec et 3 000 répartis dans les secteurs de la santé, de l'enseignement supérieur et au sein de diverses sociétés d'État.

Suivre le SPGQ

www.spgq.qc.ca

x.com/spgq

facebook.com/lespgq

SOURCE Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ)

Source : Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec; Renseignements : Karine Doyon, Conseillère en communication, 438 531-0022 | [email protected]