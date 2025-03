BUDGET 2025-2026 - MEQ SOULIGNE L'APPUI DE QUÉBEC ENVERS LE SECTEUR MANFUFACTURIER MAIS S'INQUIÈTE DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE

QUÉBEC, le 25 mars 2025 /CNW/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) accueille positivement les mesures de soutien aux entreprises pour faire face aux tarifs douaniers américains annoncées aujourd'hui par le ministre des Finances, M. Eric Girard, dans le budget 2025-2026. Cela répond à certaines demandes formulées par MEQ. Les mesures permettront de répondre aux objectifs de soutien des liquidités, d'augmentation de la productivité et de l'innovation.

Cependant, MEQ s'inquiète de voir que le budget est basé sur des prédictions de tarifs douaniers de 10 % alors que la menace pèse encore lourd quant à des tarifs de 25 %. Avec un scénario aussi optimiste et alors que le contexte budgétaire est déjà difficile, il est à craindre que le gouvernement n'aura pas les marges de manœuvre nécessaires pour faire preuve d'agilité face aux soubresauts économiques potentiels.

Des mesures bénéfiques pour soutenir le secteur manufacturier

MEQ se réjouit de voir de nouvelles mesures mises en place pour soutenir les entreprises manufacturières. Celles-ci permettront à la fois d'améliorer la compétitivité et la productivité des entreprises en plus de stimuler les investissements, deux priorités pour MEQ pour soutenir l'industrie face aux tarifs douaniers entrés en vigueur.

Crédit d'impôt pour la recherche, l'innovation et la commercialisation : Alors que le contexte économique est plus qu'incertain, le Québec doit pouvoir miser sur des entreprises innovantes et performantes. Ce nouveau crédit d'impôt bonifie l'aide fiscale offerte aux entreprises, notamment en couvrant les dépenses d'équipements. Ces mesures permettront d'augmenter le taux effectif de crédits d'impôt à la recherche & développement pour les grandes entreprises, permettant ainsi d'améliorer la compétitivité et la productivité des entreprises manufacturières.

: Alors que le contexte économique est plus qu'incertain, le Québec doit pouvoir miser sur des entreprises innovantes et performantes. Ce nouveau crédit d'impôt bonifie l'aide fiscale offerte aux entreprises, notamment en couvrant les dépenses d'équipements. Ces mesures permettront d'augmenter le taux effectif de crédits d'impôt à la recherche & développement pour les grandes entreprises, permettant ainsi d'améliorer la compétitivité et la productivité des entreprises manufacturières. Amortissement accéléré : Le renouvellement de la mesure d'amortissement accéléré constitue également une bonne nouvelle pour les manufacturiers permettant de stimuler les investissements dans un contexte où les entreprises ont mis sur pause des projets en raison de l'incertitude des derniers mois. Cependant, cette mesure est tributaire de son adoption par le fédéral. Son application est donc encore incertaine dans le contexte politique actuel.

: Le renouvellement de la mesure d'amortissement accéléré constitue également une bonne nouvelle pour les manufacturiers permettant de stimuler les investissements dans un contexte où les entreprises ont mis sur pause des projets en raison de l'incertitude des derniers mois. Cependant, cette mesure est tributaire de son adoption par le fédéral. Son application est donc encore incertaine dans le contexte politique actuel. Des mesures qui se confirment : Le gouvernement confirme également dans le cadre de son budget la mise en place officielle de programmes déjà annoncés, tels que le programme FRONTIÈRE pour soutenir les entreprises qui font face à des tarifs, le programme ESSOR, qui assure des investissements en innovation, de même que des investissements pour la formation de la main-d'œuvre manufacturière et la diversification des marchés. Ces mesures permettront de soutenir le secteur à court terme et aideront les manufacturiers à garder la tête hors de l'eau.

Investissements en infrastructures - priorisons les entreprises qui fabriquent ici

Le gouvernement confirme dans le cadre de son budget une hausse de 11 milliards de dollars pour le Plan québécois des infrastructures (PQI) 2025-2035. Bien que l'accélération des investissements en infrastructures pour stimuler l'économie soit la bienvenue, MEQ attend toujours des changements significatifs du côté de l'approvisionnement public pour s'assurer que ces investissements profitent réellement aux entreprises qui fabriquent ici. Pour voir un réel effet sur l'économie, le gouvernement devra revoir la règle du plus bas soumissionnaire conforme et réellement favoriser les produits fabriqués ici.

Une situation économique qui inquiète

Malgré les mesures positives annoncées, Manufacturiers et Exportateurs du Québec s'inquiète d'un portrait économique qui s'assombrit pour les années à venir. Non seulement le gouvernement prévoit-il une récession advenant la mise en œuvre de l'ensemble des tarifs douaniers promis par l'administration américaine, mais la croissance du PIB sera plus faible au Québec que dans les autres juridictions et les investissements non résidentiels des entreprises anticipés ne sont pas à des niveaux encourageants. Le ralentissement des exportations est également un signal alarmant sur l'état de la situation et devra être observé de près.

Face à ce portrait, il sera important d'en faire plus pour favoriser un environnement d'affaires propice. MEQ rappelle l'importance de poursuivre le travail avec des mesures ciblées pour les secteurs de l'économie qui sont réellement touchés par les politiques tarifaires américaines notamment en :

Bonifiant le crédit d'impôt à l'innovation C3i ;

Maintenant les tarifs d'électricité à taux compétitifs ;

Assurant des niveaux de main-d'œuvre pour soutenir la production avec des aménagements dans les règles sur les travailleurs étrangers temporaires spécifiques au secteur manufacturier ;

Continuant le travail pour soutenir l'allègement des barrières interprovinciales de commerce.

Citation

« Le gouvernement annonce des mesures intéressantes aujourd'hui que nous saluons, notamment en ce qui a trait à la recherche et au développement, mais MEQ s'inquiète de voir que le gouvernement met des lunettes roses en basant son budget sur un scénario de tarifs américains douaniers de 10 % sur deux ans, un scénario très optimiste. Dans les prochaines années, nous devrons faire preuve d'agilité pour répondre aux soubresauts de l'économie. Rappelons que nous avons 4 ans de Donald Trump devant nous, les mesures annoncées aujourd'hui permettent de passer une première vague, mais l'orage qui s'en vient risque d'être violent, nous devrons avoir les outils nécessaires pour passer à travers. »

Mme Julie White, présidente-directrice générale, Manufacturiers et Exportateurs du Québec

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

Le secteur manufacturier est l'un des piliers économiques du Québec. En 2023, il représente 12,8 % du PIB québécois ainsi que 85,1 % des exportations. La fabrication est le secteur économique le plus important relativement à sa contribution au PIB du Québec. Le secteur manufacturier a généré des ventes globales de 214,8 milliards de dollars en 2023 et il emploie 503 600 personnes au Québec. Il y a 13 747 entreprises manufacturières au Québec.

