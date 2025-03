Budget 2025-2026 : « La CAQ ajoute l'austérité à l'incertitude » - Alejandra Zaga Mendez

QUÉBEC, le 25 mars 2025 /CNW/ - Face à l'incertitude économique des tarifs de Trump, la responsable solidaire en matière de Finances, Alejandra Zaga Mendez, et le responsable solidaire en matière de Trésor, Vincent Marissal, dénoncent que la CAQ empire la situation avec un budget de compressions austéritaires.

« La réponse de la CAQ à l'incertitude, c'est de continuer de couper et d'affaiblir nos services publics avec un budget d'austérité. Tout le Québec a compris qu'on s'en va en récession et que les tarifs de Trump vont faire extrêmement mal. Et que fait la CAQ? Elle en rajoute une couche ! En effet ce budget est un triple coup dur pour les Québécois : comme consommateurs qui paient les tarifs, comme travailleurs qui risquent de perdre leur job, et comme utilisateurs des services publics qui sont coupés par l'austérité caquiste » a réagi Alejandra Zaga Mendez.

« On assiste déjà à des compressions de 1,5 milliard $ du côté de Santé Québec alors que le budget de la santé croissait de 4 %, et là on nous annonce seulement 3 % cette année, et 2 % l'année suivante. Avec des compressions comme ça, le rouleau compresseur de Santé Québec est pas près de rentrer au garage ! » a pour sa part réagi Vincent Marissal.

Notons également que la CAQ n'a aucun plan pour accélérer la réalisation des projets d'infrastructures, ce qui nous permettrait de relancer l'économie d'ici. « On nous fait encore le coup de la poche du Père Noël en rajoutant des milliards de cadeaux dans le PQI, mais encore faudrait-il les livrer! » a renchéri Vincent Marissal.

Rien en environnement, rien en logement

Québec solidaire dénonce que ce budget n'est pas à la hauteur des crises qui continuent de sévir présentement, soit la crise du logement et la crise écologique.

« 0% d'augmentation en environnement en pleine crise climatique, et 0$ pour construire des logements en pleine crise du logement, c'est le comble de l'ironie. Les crises qui frappent le Québec n'ont pas disparu avec l'arrivée de Trump. Si la CAQ pense qu'elle peut se défiler, elle va continuer de trouver Québec solidaire sur son chemin », a conclu Mme Zaga Mendez.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

