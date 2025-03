Budget 2025-2026 du Québec : la FCEI salue le virage vers les PME du gouvernement, mais croit qu'il faut aller plus loin

MONTRÉAL, le 25 mars 2025 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) prend note du budget 2025-2026 du Québec, présenté par le ministre des Finances, Eric Girard, dans un contexte de grandes incertitudes et de turbulences économiques. Ce budget arrive au moment où l'indice de confiance des PME québécoises enregistre une note historiquement basse. La FCEI salue la volonté gouvernementale de miser sur nos PME, notamment avec l'annonce du plan PME 2025-2028, de la diminution de la paperasserie, et d'actions fiscales pour stimuler l'innovation. En revanche, elle s'inquiète de l'ampleur du déficit public de 13,6 G$, mais est rassurée que le gouvernement affirme avoir un plan pour atteindre l'équilibre budgétaire.

« Dans ce contexte économique plus qu'incertain, les dirigeants d'entreprises retiennent leur souffle. Ils subissent déjà les contre-coups négatifs et plusieurs mettent leur projet sur pause. Devant l'ampleur de cette crise, l'action du gouvernement doit être forte et il doit diminuer les barrières freinant la productivité des PME. La FCEI note qu'il prend un nouveau virage, car, comparativement aux deux dernières années, les PME sont au menu. Pour un Québec fort, il faut passer par les PME. Le plan PME 2025-2028 est une orientation encourageante que nous suivrons de près. Il reste que nous sommes toujours la province à la fiscalité la plus lourde et injuste du pays pour les petites entreprises », commente François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

La FCEI constate un certain resserrement au Fonds des services de santé (FSS), ce qui n'est pas une bonne nouvelle. De plus, la FCEI prendra plus de temps pour regarder les détails du Plan budgétaire et l'impact des mesures fiscales sur les entreprises pour s'assurer qu'elles ne perdent pas au change.

De bonnes mesures sont à mentionner dont le plan PME 2025-2028

Tout d'abord, la FCEI salue la mise en place du Plan PME 2025-2028 comprenant l'enveloppe de 42,3 millions de dollars sur trois ans. Aider les entreprises de toutes les régions du Québec à avoir accès aux services et à l'accompagnement pour assurer leur développement et leur croissance est une excellente initiative. Par-là, le gouvernement peut stimuler son économie, car les PME représentent le cœur de toutes les régions administratives de la province. La FCEI étudiera en détails le plan lors de son dévoilement.

Le plan Innovation pour accroître notre capacité à innover est crucial. Le nouveau crédit d'impôt pour la recherche, l'innovation et la commercialisation est bienvenu, ainsi que les diverses aides annoncées. Mais, elle note qu'encore, ces actions ne visent que certaines entreprises à « fort potentiel » et quelques secteurs « prioritaires » et laisse les autres de côté.

La FCEI souligne également la dynamique du budget pour soutenir et stimuler l'économie des régions : poursuivre les initiatives pour une meilleure connectivité, soutenir et diversifier le secteur forestier, ainsi que l'appui au secteur touristique sont de bonnes pistes. Le volet pour favoriser l'achat local en facilitant le repérage des produits québécois est également une mesure intéressante.

De plus, elle salue la volonté de réduire les obstacles du commerce interprovincial, notamment pour stimuler la création de richesse. Diversifier les marchés, aider les entreprises touchées par les tarifs douaniers et appuyer la réalisation de projets d'investissements répondront à certains défis des entreprises.

« La volonté exprimée dans le budget d'alléger le fardeau administratif et réglementaire des PME est rassurante. Les PME perdent un mois à remplir de la paperasserie inutile. La réduire était une demande de la FCEI et entraînera un gain de productivité tangible et sans coûts pour le gouvernement. Nous offrons notre pleine collaboration sur ce dossier prioritaire », ajoute Monsieur Vincent.

Il faut aller plus loin pour propulser nos PME

Le ministre des Finances inscrit dans son budget vouloir renforcer l'équité du régime fiscal, et le rendre plus cohérent, en s'inspirant du régime fédéral. Pourtant, le Québec est l'endroit où la fiscalité pour les petites entreprises est la moins favorable au pays. D'abord, la province est la seule qui empêche ses plus petites entreprises des secteurs de la construction et des services d'avoir accès au taux d'impôt réduit. De plus, celles-ci ont des taxes sur la masse salariale 30 % plus élevées que la moyenne canadienne. Enfin, huit autres provinces ont un taux d'impôt réduit plus bas que le Québec.

« Les autres ministres provinciaux déposent aussi leur budget. Mentionnons que certaines provinces ont des mesures fortes pour les PME. En effet, la Saskatchewan maintient en permanence le taux d'imposition des petites entreprises à 1 %. Le Manitoba, à compter du 1er janvier 2026, augmentera le seuil d'exemption de la taxe sur la santé et l'éducation postsecondaire de 2,25 M$ à 2,5 M$. La Nouvelle-Écosse, à compter du 1er avril, diminuera le taux d'imposition des petites entreprises qui passera de 2,5 % à 1,5 % et le seuil d'imposition passera de 500 000 à 700 000 $. Le gouvernement du Québec pourra s'inspirer des provinces voisines pour nourrir son plan PME », conclut François Vincent.

