Budget 2024 - Un gouvernement qui n'arrive plus à saisir les défis qui attendent le Québec, constate la CSN

QUÉBEC, le 12 mars 2024 /CNW/ - C'est un budget sans envergure et sans ligne directrice claire qui a été présenté aujourd'hui par le ministre des Finances, Éric Girard. Pour la CSN, ce budget témoigne de l'incapacité du gouvernement Legault à bien cerner les défis auxquels fait face le Québec et à agir pour améliorer le bien-être de la population.

« Le ralentissement économique ne peut expliquer à lui seul l'inaction du gouvernement sur de nombreux plans, que ce soit en matière de logement ou de la lutte aux changements climatiques », affirme la présidente de la CSN, Caroline Senneville.

« Les vraies marges de manœuvre ont été gaspillées : les baisses d'impôts annoncées l'an dernier plombent aujourd'hui de 2 milliards l'état de nos finances publiques, poursuit la dirigeante syndicale. De plus, le gouvernement amplifie son propre malheur en consacrant 2,2 milliards au remboursement de la dette. Malgré le ralentissement économique, malgré un déficit qualifié de "structurel" par le gouvernement, malgré un endettement inférieur au reste du Canada, le Québec demeure la seule province canadienne à consacrer une part de ses revenus au remboursement de la dette. C'est un non-sens complet. »

Si, pour l'instant, l'augmentation des budgets des ministères de l'Éducation et de la Santé et des Services sociaux semble pouvoir éviter une rupture de services, la CSN demeure préoccupée par la pensée magique du gouvernement quant aux économies qui pourraient réalisées par l'entremise de l'optimisation de l'action de l'État et l'examen des dépenses gouvernementales.

« Lors de chacun des exercices de centralisation des services publics, que ce soit en santé ou en éducation, on nous promet des économies d'échelle. Chaque fois, ce sont plutôt des abolitions de poste et des surcharges de travail que nous avons constatées sur le terrain. Nous suivrons ces travaux avec attention », déclare la présidente de la CSN.

Alors que la ministre de l'Enseignement supérieur doit présenter sous peu sa nouvelle formule de financement des universités, le budget ne contient aucune somme supplémentaire à cet effet, déplore la centrale syndicale.

Rien pour juguler les crises

Alors que de nombreux secteurs de l'économie doivent jongler avec les effets de la pénurie de main-d'œuvre, il est décevant que le gouvernement limite ses actions au seul secteur de la construction. « De nombreuses personnes actuellement à l'emploi bénéficieraient d'un meilleur accès à la formation professionnelle pour améliorer leur situation. Or, l'enveloppe consacrée à la formation continue demeure fermée, tout comme la possibilité de suivre une formation professionnelle à temps partiel », déplore Caroline Senneville.

Pour la CSN, il est pour le moins surprenant de constater que le gouvernement ne prévoit aucun nouvel investissement visant la construction de logements sociaux, malgré l'ampleur de la crise qui sévit. « Ce ne sont pas les mesures annoncées à l'automne qui règleront la crise, ni la légère bonification des allocations au logement annoncée aujourd'hui. S'il nous fallait un exemple de la déconnexion du gouvernement par rapport aux défis d'aujourd'hui, la crise du logement figure malheureusement en tête de liste. »

Alors que l'exode des revenus publicitaires continue d'affliger les médias d'information, notamment en région, c'est avec déception que la CSN constate que le budget ne contient aucune nouvelle mesure pour leur venir en aide. Ce n'est certainement pas avec une bonification de 6 millions de son enveloppe pour soutenir les médias que le gouvernement Legault sera en mesure d'étendre le crédit d'impôt aux salles de rédaction des secteurs de la télévision et de la radio, tel que le demande la CSN et la FNCC-CSN.

En matière de lutte aux changements climatiques, le CSN constate que le gouvernement préfère agir sur les effets plutôt que de s'attaquer aux racines du problème. « Quand c'est rendu que les principales annonces du gouvernement portent sur la gestion des sinistres et l'augmentation des budgets de la SOPFEU, visiblement, on a un problème de vision à la CAQ », s'inquiète Caroline Senneville.

Enfin, la CSN regrette que le gouvernement n'ait pas entendu le cri d'alarme lancé la semaine dernière par les regroupements venant en aide aux femmes victimes de violence conjugale, qui demandent d'avoir un budget dédié à la construction de maisons d'hébergement. Malheureusement, le budget ne continent rien pour corriger la situation.

