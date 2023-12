Budget 2024 : Longueuil présente un budget sous le signe du sens des responsabilités

LONGUEUIL, QC, le 7 déc. 2023 /CNW/ - La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, et le vice-président du comité exécutif et président de la Commission des Finances, infrastructures et ressources humaines, Jonathan Tabarah, ont présenté ce matin le budget 2024 de Longueuil dans ses compétences locales et d'agglomération.

Le budget de Longueuil, dans ses compétences locales, totalise 536,6 M$. Pour arriver à l'équilibre, une augmentation de la taxe foncière de 4,9 % est nécessaire pour soutenir les services à la population. Cette hausse se situe légèrement en-deçà de l'inflation calculée pour le Grand Montréal (5,2 %).

« Les municipalités du Québec font face à une précarité financière sans précédent et Longueuil n'y échappe pas. Au début de l'exercice budgétaire, l'augmentation de taxes nécessaire pour équilibrer notre budget aurait représenté une hausse de 12,7 %. Rappelons en effet que les municipalités ne sont pas autorisées à engranger des déficits. La différence entre 12,7 % et 4,9 % a donc dû être atteinte par un exercice de priorisation et de compressions dans la quasi-totalité des directions de la Ville. Qui plus est, nous avons donné l'orientation à la direction générale de la Ville de ralentir certains projets en cours et de mettre un frein sur les nouvelles initiatives, en plus de reporter certaines embauches », a déclaré la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier.

« Nous avons présenté ce matin un budget rigoureux et responsable, face à des réalités qui ont un effet majeur sur nos finances publiques. La situation est difficile : les revenus sont en baisse, tandis que les dépenses augmentent plus rapidement que l'inflation. Même avec l'augmentation de taxe foncière et en réalisant des compressions de plusieurs dizaines de millions de dollars, une vigilance continue est nécessaire pour arriver à l'équilibre budgétaire. Les priorités du budget 2024 de Longueuil, dans ses compétences locales et d'agglomération, reflètent notre volonté de léguer aux générations futures des milieux de vie sains, sécuritaires, résilients et où il est agréable d'habiter, de se divertir et d'y travailler, tout en respectant la capacité de payer des citoyennes et des citoyens », a ajouté Jonathan Tabarah, vice-président du comité exécutif et président de la Commission des Finances, infrastructures et ressources humaines de Longueuil.

Notons que parmi les grandes priorités, 67 M $ seront investis pour l'environnement (parcs et espaces verts, matières résiduelles, traitement des eaux usées, protection des milieux naturels, gestion de la faune et changements climatiques), 186,4 M$ pour la sécurité publique et 19,7 M$ pour l'aménagement, l'urbanisme et le développement.

3,8 M $ spécialement dédiés à la mobilité durable

Afin de poursuivre ses efforts en matière de mobilité durable, la Ville de Longueuil instaure une tarification par unité d'évaluation, ainsi qu'une taxe écofiscale sur les espaces de stationnement dans le but d'accélérer, entre autres, la sécurisation de nos rues et de nos zones scolaires.

« Malgré le frein imposé sur plusieurs projets en raison de la conjoncture financière, certains enjeux ne peuvent pas attendre. Nous savons, par exemple, que la sécurité dans les rues de nos quartiers et autour des écoles constitue une priorité partagée de façon urgente au sein de la population. Pour nous assurer de constituer un fonds assez important pour répondre aux nombreux besoins, nous avons pris la décision d'ajouter un tarif spécialement dédié à la mobilité, une formule qui a déjà fait ses preuves dans d'autres municipalités, comme notre voisine Brossard. Les propriétaires d'immeubles non résidentiels et industriels contribueront quant à eux à ce fonds par le biais d'une nouvelle taxe écofiscale sur les stationnements. Une somme supplémentaire de 3,8 M $ pourra ainsi être dégagée pour contribuer à l'atteinte de nos objectifs de sécurisation », a précisé la mairesse.

Résumé des nouvelles mesures fiscales À qui s'appliquent-t-elles? Tarification pour la mobilité 17 $ par unité d'évaluation 10 $ par logement 10 $ par local Toute unité d'évaluation, à l'exception des terrains vagues. Taxe sur les espaces de stationnement 0,33 $/mc. (mètre carré) pour les premiers 3 000 mc. de superficie 0,57 $/mc. (mètre carré) pour tout mètre carré supplémentaire Aux entreprises et industries appartenant entièrement aux catégories d'immeubles non résidentiels et industriels ainsi que les terrains vagues desservis et dont l'usage est le stationnement de véhicules.

Principales enveloppes budgétaires

Cette année, Longueuil utilise principalement ses fonds pour les travaux publics, alors que plusieurs contrats sont à renouveler, tout en assurant les habituelles opérations de déneigement et d'entretien des routes. Des sommes importantes sont également investies pour les loisirs et la culture, de même que pour l'administration de la Ville, alors que plusieurs conventions collectives sont présentement négociées.

Résumé des principales enveloppes budgétaires Travaux publics - Déneigement, entretien des routes et des parcs, collecte et transport des matières résiduelles, aqueduc et égout, etc. 97,4 M$ Loisirs et culture - Activités des arénas, piscines, grands parcs - Soutien des différents intervenants du milieu sportif sur le territoire - Services des bibliothèques - Activités de formation, d'animation et de diffusion, soutien aux organismes culturels 44,8 M$ Administration 44,0 M$

Budget d'agglomération

Marqué par le renouvellement des contrats, l'indexation de plusieurs dépenses et une contribution importante au transport collectif, le budget 2024 de Longueuil, dans ses compétences d'agglomération, s'élève à 458,1 M$.

Rappelons que ce budget comprend l'ensemble des revenus et des dépenses de la Ville de Longueuil dans ses compétences d'agglomération. Le budget assure aux citoyennes et citoyens des cinq villes du territoire de l'agglomération (Boucherville, Brossard, Longueuil, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert) les services de sécurité publique, du transport collectif, du traitement des eaux usées, de la production de l'eau potable, de l'élimination et la valorisation des matières résiduelles, du schéma d'aménagement, de la cour municipale, de l'évaluation municipale, de la gestion des cours d'eau municipaux, du logement social, du développement économique, etc.

Résumé des priorités budgétaires Sécurité publique

- Service de police de l'agglomération de Longueuil - Service de sécurité incendie de l'agglomération de Longueuil 179,9 M$ Transport en commun - Contribution annuelle au transport collectif et contributions au programme d'accessibilité pour les usagers de 65 ans et plus et autres services particuliers 107,7 M$ Hygiène du milieu

- Approvisionnement et traitement de l'eau potable - Traitement des eaux usées - Traitement des matières résiduelles 63,8 M$

« Le sens des responsabilités s'impose dans la gestion des deniers publics et nous en sommes pleinement conscients. Au terme de ces travaux fastidieux, je tiens donc à remercier les élus membres des commissions des finances, tant locale que d'agglomération, pour leur dévouement et leur rigueur, de même que leur président Jonathan Tabarah, vice-président du comité exécutif et grand maître-d'œuvre de l'exercice budgétaire, sans oublier notre trésorière Sylvie Toupin et son équipe, la direction générale de la Ville, ainsi que l'ensemble des autres directions et services », a conclu la mairesse de Longueuil et présidente du comité exécutif de l'agglomération de Longueuil, Catherine Fournier.

Les détails concernant le budget 2024 de Longueuil, dans ses compétences locales et d'agglomération, peuvent être consultés en ligne à Budget | Ville de Longueuil.

