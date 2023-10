Budget 2024 : Lachine investit pour une communauté plus sécuritaire, prospère et respectueuse de l'environnement

MONTRÉAL, le 3 oct. 2023 /CNW/ - L'Arrondissement de Lachine a adopté, à la séance extraordinaire du 2 octobre, le budget de fonctionnement 2024 ainsi que le programme décennal d'immobilisation (PDI) 2024-2033.

S'élevant à 33 M$, ce budget prudent s'appuie sur une stratégie rigoureuse de contrôle des dépenses financées de la façon suivante : transferts de la ville centre (23,8 M$), taxe locale (5,6 M$), revenus de sources locales (2,3 M$), affectation de surplus (1,4 M$).

Le budget de fonctionnement prévoit l'ajout de ressources afin d'améliorer la prestation de service au niveau de la circulation et de l'environnement : embauche d'agents techniques en circulation et stationnement, de préposés saisonniers à la signalisation, d'un chef de section circulation et environnement ainsi que le renouvellement du projet pilote de l'équipe de propreté pour la saison estivale 2024. De plus, des ressources seront attribuées à la planification du secteur Lachine-Est avec l'ajout des postes de conseiller en aménagement et d'ingénieur en infrastructure et circulation.

« Ce budget prend en considération les nouvelles réalités de notre territoire. Il vise à mieux répondre aux demandes de propreté et de sécurité routière et à mieux encadrer le développement, dont la transformation de la Maison mère des Sœurs de Sainte-Anne, la mise en œuvre de l'écoquartier Lachine-Est et la transformation des Galeries Lachine. Il vise à améliorer la qualité de vie dans nos quartiers. Grâce au travail rigoureux des équipes de l'Arrondissement, nous arrivons à augmenter notre capacité de réalisation tout en étant au 4e rang des arrondissements qui ont le plus bas taux de taxation par tranche de 100 $ », a déclaré Maja Vodanovic, mairesse de Lachine.

La taxe locale d'arrondissement ne compte que pour une petite partie du compte de taxe municipale (approximativement 10 %). L'Arrondissement de Lachine a indexé à l'inflation son espace fiscal de 4,7 cents pour chaque dollar ainsi que sa tarification par unité.

Programme décennal d'immobilisations 2024-2033

Les membres du conseil ont également adopté le programme décennal d'immobilisations (PDI) pour les années 2024 à 2033 au montant de 36,7 M$. Ces emprunts permettent d'effectuer l'entretien et la réfection des infrastructures, des parcs et des bâtiments ainsi que d'améliorer la qualité du milieu de vie grâce à de nouvelles installations. Le PDI permettra de financer en partie ou en entièreté plusieurs projets, dont :

l'aménagement des berges du parc Stoney Point ;

; le réaménagement des aires de jeux pour enfants du parc LaSalle ;

; la réfection de divers plateaux sportifs au parc Grovehill;

l'aménagement d'un nouveau parc à chien;

la réfection de l'éclairage du parc Kirkland ;

; des travaux d'architecture à la Vieille-Brasserie-Dawes et à L'Entrepôt, maison de la culture de Lachine ;

; la réfection de la toiture et services professionnels pour la maison du Brasseur;

la surveillance de travaux de réfection d'infrastructures d'égout, d'aqueduc et de voirie sur divers tronçons.

La présentation détaillée du budget 2024 et du programme d'immobilisations 2024-2033 peut être consultée sur lachine.ca .

Voir la vidéo de la présentation.

