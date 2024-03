Budget 2024-2025 - Québec octroie 8,5 M$ pour soutenir la récolte des bois en forêt publique touchés par la tempête de décembre 2022 dans la région du Bas-Saint-Laurent

QUÉBEC, le 21 mars 2024 /CNW/ - Dans la foulée de la présentation du budget 2024-2025 du gouvernement du Québec, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, salue le financement de 8,5 M$ alloué pour la récupération, en forêt publique, des bois de chablis découlant des forts vents qui ont balayé le Bas-Saint-Laurent en décembre 2022.

On appelle chablis un ensemble d'arbres déracinés par un événement naturel (dans ce cas-ci, un fort vent).

Des dommages considérables causés par les chablis ont été observés dans les forêts publiques du Bas-Saint-Laurent, comme l'obstruction de plusieurs chemins multiusages. La superficie atteinte par le passage du vent correspond à plus de 17 000 hectares, ce qui équivaut à environ trois années de récolte habituelle pour un volume de près de 3 millions de mètres cubes de bois. Une partie des bois touchés a été récupérée lors de la saison 2023-2024, et la récupération du bois se poursuivra au cours des années 2024-2025 et 2025-2026.

Cet investissement de 8,5 M$ sur deux ans permettra de récupérer le bois renversé par les forts vents avant qu'il ne se dégrade. Le bois récolté sera utilisé pour concevoir des produits forestiers, ce qui contribuera aux efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre du Québec.

Citation :

« Ces sommes allouées pour la région du Bas-Saint-Laurent démontrent l'engagement du gouvernement à soutenir la filière forestière régionale en permettant une récupération efficace des volumes de bois touchés par les forts vents de décembre 2022. Il est primordial de mettre en place des actions concrètes pour contribuer au maintien des possibilités forestières dans les régions où le secteur forestier est un moteur économique important. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Dans le cadre du budget 2024-2025, le gouvernement du Québec octroie 27,5 M$ pour favoriser la récolte des volumes de bois disponibles, dont 8,5 M$, sur deux ans, pour soutenir la récolte des bois en forêt publique atteints par les forts vents dans la région du Bas-Saint-Laurent.

