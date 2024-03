Budget 2024-2025 du Québec : où est la vision stratégique pour les PME ?

MONTRÉAL, le 12 mars 2024 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) est déçue de la teneur du budget 2024-2025 du ministre des Finances, Eric Girard. Les PME attendaient davantage d'actions concrètes pour les aider à faire face aux augmentations de leurs coûts d'exploitation et aux pénuries de main-d'œuvre. Pour stimuler la reprise économique, la bonne décision aurait été de miser sur les PME en réglant l'injustice fiscale et en allégeant la fiscalité, ce que demandaient plus de 10 000 propriétaires d'entreprises signataires d'une pétition.

Rappelons que le Québec est l'endroit où la fiscalité pour les petites entreprises est la moins favorable du pays. Les PME ont des taxes sur la masse salariale 30 % plus élevées ici qu'en Ontario, et huit autres provinces ont un taux d'impôt réduit plus bas que le Québec. Pire encore, la province est la seule au pays qui empêche ses plus petites entreprises des secteurs de la construction et des services d'avoir accès au taux d'impôt réduit.

En plus d'ignorer cette problématique qui met des barrières supplémentaires aux petites entreprises, le gouvernement sabre de 250 M$ l'aide directe aux PME pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre en coupant le crédit d'impôt aux entreprises favorisant le maintien en emploi des travailleurs d'expérience. Pourtant, les pénuries de main-d'œuvre sont encore une des deux principales raisons pour expliquer les limites de ventes pour les PME.

« Le contexte économique est difficile, certes, mais c'est justement pourquoi ce budget devait répondre aux PME québécoises. Leur état est critique selon les données de la FCEI : 2023 a été la pire année en matière de confiance en 15 ans, à l'exception de 2020. Pour assurer un avenir plus positif pour tous, ce budget devait miser sur les petites entreprises qui représentent la majorité des emplois du secteur privé au Québec. On y voit des décisions pour encourager certains secteurs jugés stratégiques et on laisse les autres dans un environnement défavorable. Nous cherchons où est la vision du gouvernement pour la relance des PME. », commente François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

La FCEI note également certaines coupures de crédits, comme la réduction des rabais du programme Roulez vert qui affectera le commerce de détail.

Certaines mesures sont à mentionner

La FCEI salue la volonté exprimée dans le budget d'accompagner les PME en matière de crédits d'impôt. Revenu Québec vise à informer 5 000 entreprises en 2023-2024 et plus de 50 000 d'ici 2026-2027. En effet, un récent rapport de sondage de la FCEI montrait que trop peu de PME sont au courant des programmes du gouvernement et que ces dernières demandaient une meilleure action de communication de sa part.

Le gouvernement annonce également que, dès le printemps 2024, il amorcera une révision de l'ensemble de ses dépenses et déposera un plan de retour à l'équilibre au prochain budget. Cette orientation rejoint une demande des dirigeants de PME. Selon la FCEI, le gouvernement doit regarder pour améliorer son efficience et adopter une approche rigoureuse en matière de dépenses publiques, surtout dans un contexte de fiscalité désavantageuse pour les petites entreprises.

Elle note également les investissements de 9 M$ pour le repreneuriat qui sera un enjeu important, car selon les données de la FCEI, les trois quarts (76 %) des PME prévoient passer le flambeau d'ici les 10 prochaines années. Les prochains budgets devront continuer de soutenir la relève entrepreneuriale.

Certaines mesures pour soutenir les régions pourront avoir des effets positifs. La FCEI souligne notamment, l'amélioration de la couverture cellulaire, l'appui aux PME via Accès entreprise Québec et les investissements pour poursuivre la relance du secteur touristique.

Enfin, la FCEI souligne les investissements pour aider les PME du secteur de la construction, notamment pour encourager la transformation numérique. L'automatisation des entreprises est la voie stratégique à suivre, et devrait être encouragée dans tous les secteurs économiques.

