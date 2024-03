BUDGET 2024-2025 : DES GAINS IMPORTANTS POUR L'INDUSTRIE AUDIOVISUELLE QUÉBÉCOISE

MONTRÉAL, le 13 mars 2024 /CNW/ - Le Bureau du Cinéma et de la Télévision du Québec (BCTQ) accueille positivement le dépôt du budget 2024-2025 du gouvernement du Québec, qui permet la réalisation de gains majeurs pour l'industrie audiovisuelle québécoise.

Nous sommes très heureux de constater que la grande concertation de l'industrie audiovisuelle, chapeautée par le BCTQ en collaboration avec l'Association québécoise de la production médiatique (AQPM) et l'ensemble des parties prenantes, qui visait à présenter un cahier de demandes communes au gouvernement, a porté fruit, la majorité des recommandations déposées se retrouvant dans ce nouveau budget.

En effet, le gouvernement du Québec donne dans le cadre de cet exercice budgétaire, au secteur des services de production cinématographique, les moyens de ses ambitions en procédant à la modernisation du crédit d'impôt pour les services de production cinématographique (CSPC) avec une hausse significative du taux de base de 5%, passant ainsi de 20% à 25%. Nous accueillons cette mesure avec grand enthousiasme puisqu'elle permettra au Québec de regagner sa place à titre de destination de choix pour les productions étrangères.

Nous nous réjouissons également que le gouvernement du Québec se montre à l'écoute des demandes des principaux acteurs qui œuvrent dans le secteur de la production cinématographique et télévisuelle québécoise avec une hausse du plafond des dépenses de main-d'œuvre de 50% à 65% des frais de production.

Enfin, nous tenons à mentionner l'annonce d'un investissement de 3,9 millions sur deux ans pour adapter le financement du secteur de l'audiovisuel. Nous saluons la volonté du gouvernement de concerter l'ensemble des parties prenantes de l'industrie et y répondrons présents.

Nous constatons toutefois le resserrement des critères de l'aide fiscale1 octroyée aux entreprises de services d'effets visuels et d'animation du Québec. Nous analyserons ce que cela signifie pour ce secteur qui subit encore les impacts de la double grève et qui fait actuellement face à une concurrence accrue pour l'octroi des contrats internationaux.

« Par l'entremise de ce nouveau budget, le gouvernement du Québec reconnaît la contribution culturelle, mais aussi économique, de l'industrie audiovisuelle, qui permet au Québec de rayonner ici et partout dans le monde. Grâce aux gains présentés aujourd'hui, le Québec saura occuper une position de choix pour profiter d'un maximum d'opportunités d'affaires dans les prochaines années », a souligné Christine Maestracci, présidente-directrice générale du BCTQ.

Le Bureau du cinéma et de la télévision (BCTQ) tient à remercier M. Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, pour son écoute et son apport aux annonces effectuées dans ce budget et M. Eric Girard, ministre des Finances, pour son engagement renouvelé envers notre secteur. Le BCTQ continuera de soutenir les intérêts de l'industrie audiovisuelle en poursuivant sa collaboration dans la promotion des intérêts de cet écosystème auprès du gouvernement du Québec.

À propos du BCTQ

Créé en 2006, le BCTQ est un organisme sans but lucratif qui contribue au développement et à la compétitivité du Québec comme centre de production-multiécran de calibre international. En tant qu'agence de développement économique, il a la mission de générer des investissements en territoire québécois en s'appuyant sur des programmes d'incitatifs fiscaux compétitifs, le savoir-faire des membres de la filière, la diversité architecturale, la qualité des infrastructures et la capacité de l'industrie à exporter ses produits sur les marchés étrangers.

Pour toute information supplémentaire, visitez le www.bctq.ca.

___________________________ 1 Crédit d'impôt pour les services de production cinématographique (CSPC) - volet effets visuels et animation

SOURCE Bureau du cinéma et de la télévision du Québec (BCTQ)

Renseignements: Viviane Agostino, Conseillère, Marketing et Communications, [email protected], (514) 814-3201