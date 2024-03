QUÉBEC, le 12 mars 2024 /CNW/ - À l'occasion du budget 2024-2025, le gouvernement agit pour favoriser la croissance économique et l'atteinte de ses objectifs de création de richesse au Québec. Une somme de près de 1,9 milliard de dollars sur cinq ans permettra d'appuyer la croissance de l'économie en misant sur l'essor de secteurs stratégiques, l'accroissement du bassin de main-d'œuvre disponible et de la productivité dans l'industrie de la construction, la prospérité des régions et l'intégration économique et sociale des personnes immigrantes.

443 M$ pour appuyer des secteurs stratégiques et la croissance de l'économie

Le gouvernement poursuit ses investissements dans les secteurs stratégiques contribuant à la hausse de la productivité de l'économie québécoise et continue d'agir sur les principaux déterminants de la croissance économique, notamment la transformation numérique et technologique. À cet égard, des initiatives totalisant près de 443 millions de dollars sur cinq ans sont prévues pour :

mettre en place des laboratoires industriels au sein des zones d'innovation;

assurer la croissance du secteur aérospatial québécois;

poursuivre le développement du secteur de l'aluminium;

favoriser l'adoption de nouvelles technologies et la recherche;

soutenir l'entrepreneuriat et le repreneuriat;

recapitaliser le fonds Capital ressources naturelles et énergie.

Ces mesures permettront notamment de soutenir le développement de nouvelles technologies aérospatiales et d'améliorer la compétitivité des entreprises du secteur, de moderniser les entreprises du secteur de l'aluminium et d'accroître leurs exportations, de poursuivre l'accélération de la transformation numérique gouvernementale et d'appuyer des technologies émergentes.

126 M$ pour accroître la main-d'œuvre et la productivité dans l'industrie de la construction

Le budget 2024-2025 prévoit des initiatives totalisant 126,0 millions de dollars sur trois ans pour accroître la main-d'œuvre disponible et la productivité dans l'industrie de la construction, un secteur important pour l'économie du Québec. Ces mesures aideront à répondre à la demande dans l'industrie de la construction, qui augmentera de façon considérable dans les prochaines années avec plusieurs chantiers et projets d'investissements majeurs dans les secteurs résidentiels, industriels et des services publics.

Face à l'engouement qu'a connu l'Offensive formation en construction, lancée en octobre dernier, le gouvernement poursuivra ses efforts en ouvrant une deuxième cohorte en charpenterie-menuiserie au printemps 2024 et en ajoutant un programme pour les monteurs de lignes. De plus, le financement permettra le développement de formations émergentes, telles que l'alternance travail-études, afin d'offrir des formations plus adaptées à une certaine clientèle.

Des investissements sont aussi prévus pour favoriser les gains de productivité et l'innovation ainsi que pour encourager la formation des travailleurs de la construction, notamment en accompagnant les entreprises de ce secteur dans la transformation numérique de leurs activités.

889 M$ pour contribuer à la prospérité des régions

Pour accroître sa richesse, le Québec doit pouvoir compter sur la prospérité économique de ses régions. Afin d'y contribuer, le gouvernement prévoit des initiatives totalisant près de 889 millions de dollars sur cinq ans et visant à :

appuyer le secteur forestier québécois;

soutenir la mobilité et le dynamisme des régions;

favoriser le développement du secteur bioalimentaire;

poursuivre la relance du secteur touristique;

renforcer les partenariats avec les Premières Nations;

soutenir les entreprises grâce à Accès entreprise Québec.

Des investissements importants sont notamment prévus pour augmenter les travaux sylvicoles en forêt publique et privée, soutenir l'entretien et l'amélioration du réseau routier local, soutenir les investissements agricoles durables et appuyer les producteurs de boissons alcooliques.

400 M$ pour favoriser l'intégration économique et sociale des personnes immigrantes

Le gouvernement poursuit également ses efforts pour faciliter l'intégration à la société québécoise et au marché du travail des personnes immigrantes, qui contribuent au développement économique et social du Québec. À cet égard, des initiatives totalisant 400 millions de dollars sur cinq ans permettront de :

répondre à la hausse importante de la clientèle en francisation et bonifier l'offre de services à certaines clientèles;

bonifier l'accompagnement et le soutien à l'intégration des personnes immigrantes.

Citation :

« Au cours des dernières années, nos efforts pour améliorer le niveau de vie des Québécois ont porté fruit et l'écart de richesse avec l'Ontario et le reste du Canada s'est réduit de manière importante. Dans ce budget, nous poursuivons notre travail en agissant sur plusieurs fronts afin d'accroître la productivité et le potentiel économique du Québec. »

Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise

Lien connexe :

Tous les détails du budget 2024-2025 : https://www.québec.ca/budget.

