Budget 2023-2024 - Maintenant, passons à l'action collectivement

LÉVIS, QC, le 22 mars 2023 /CNW/ - Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) accueille de manière nuancée le budget québécois 2023-2024 qui intervient dans un contexte socioéconomique inflationniste. Plusieurs investissements soulèvent des possibilités pour les coopératives et les mutuelles au Québec, mais peu de détails laissent transparaître la contribution potentielle de celles-ci.

« Le marché économique actuel laissera assurément des séquelles, non seulement sur le quotidien des Québécoises et Québécois, mais également sur les générations futures. La réalité est que les citoyens du Québec n'arrivent pas reprendre le dessus : pénurie de logements, la part du budget des ménages consacrée à l'alimentation qui ne cesse d'augmenter, système de santé en situation critique, et plus encore. À cet effet, il faut se rappeler que les secteurs privé et public ont leur limite en réponse à ces enjeux et que le Québec aurait tout avantage à s'allier davantage avec le secteur collectif » souligne d'entrée de jeu, madame Nadine Groulx, présidente du conseil d'administration du CQCM.

Notons que parmi toutes les mesures qui se trouvent dans le budget 2023-2024 du Québec, celles-ci retiennent notre attention :

Transformation numérique : 50 M$ additionnels sur 2 ans afin de poursuivre l'initiative et soutenir la poursuite du virage numérique des entreprises du Québec. Un besoin essentiel pour les coopératives et les mutuelles afin qu'elles demeurent compétitives et attractives sur le marché. Habitation : 1 milliard de dollars sur 6 ans pour favoriser l'abordabilité du logement. Plus spécifiquement, cette somme permettra de : construire 1 500 nouveaux logements abordables dont 500 unités en collaboration avec le secteur privé, d'appuyer la création de 450 logements financés par l'initiative pour la création rapide de logements, d'accélérer la réalisation d'environ 3 300 logements AccèsLogis déjà annoncés, de mettre en place un projet pilote pour l'acquisition et l'installation de logements modulaires pour les besoins du milieu de la santé, puis de rénover le parc d'habitations à loyer modique. Nous souhaitons que les coopératives d'habitation soient privilégiées comme modèle considérant que celles-ci sont protégées des spéculations du marché. Services de soutien à domicile : 963,5 M$ sur 5 ans sont prévus pour intensifier l'offre de services de soutien à domicile. Cet investissement permettra notamment d'offrir des services à 34 000 personnes de plus, de rehausser la prestation de services de soutien à domicile d'environ 13 800 000 heures annuelles et de réduire le nombre de personnes en attente d'un premier service de soutien à domicile de près de 9 000. Le gouvernement du Québec peut compter sur un partenaire de choix, soit le réseau des entreprises d'économie sociale en aide à domicile. Celui-ci doit également permettre l'émergence d'innovation en utilisant des partenaires déjà bien établis sur le terrain tels que les coopératives de santé ou encore les coopératives d'habitation. Foresterie : 128 M$ sur 5 ans pour le secteur forestier, notamment afin d'augmenter le niveau d'investissement en travaux sylvicoles, de poursuivre les efforts de protection des forêts contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette et de soutenir la structure industrielle forestière des régions de l'Outaouais et des Laurentides. L'augmentation des investissements en travaux sylvicoles est une préoccupation importante pour les coopératives forestières et représente une demande prioritaire pour ces dernières.

Le CQCM tient également à souligner positivement l'importance accordée à la croissance du secteur bioalimentaire qui se conjugue de plus en plus avec des mesures favorisant le développement durable; un intérêt bien présent pour les coopératives œuvrant dans l'industrie. Il importe également de mettre en lumière les investissements pour soutenir la prospérité et le développement régional, notamment par l'entremise d'engagements pour l'Internet haute vitesse, la régionalisation de la main-d'œuvre ainsi que l'appui à l'habitation au Nunavik.

« L'exercice budgétaire 2023-2024 s'inscrit dans un changement d'ère pour le Québec. Ainsi, les intentions gouvernementales de propulser leur chantier écologique, économique et social doivent absolument se traduire par une impulsion au secteur collectif. Le CQCM est prêt à mettre à profit l'ensemble de l'écosystème de soutien au développement coopératif pour le gouvernement du Québec afin de non seulement permettre aux Québécoises et aux Québécois de démarrer des projets qui répondent aux besoins des collectivités, mais également de créer des initiatives pérennes et innovantes sur l'ensemble du territoire. Nous demandons au gouvernement du Québec de sortir des sentiers battus et de faire les choses différemment en raison d'un nouveau contexte socioéconomique. Nous sommes prêts à travailler avec lui et à lui démontrer la grande expertise que nous possédons en entrepreneuriat collectif au Québec », conclut madame Marie-Josée Paquette, directrice générale du CQCM.

À propos du CQCM

Fondé en 1940, le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) est le point de repère pour les réseaux coopératifs et mutualistes au Québec, qui compte près de 3 000 coopératives et mutuelles. Par ses champs d'action, il veille au déploiement optimal du développement coopératif sur l'ensemble du territoire en coordonnant un écosystème d'organisations expertes en coopération œuvrant dans différents secteurs d'activités. Le CQCM est l'un des deux interlocuteurs privilégiés du gouvernement du Québec en matière d'économie sociale.

